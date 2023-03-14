История харьковской косметологии, которая вернулась к жизни благодаря работе

"Тогда я одна из первых вернулась к работе. Я, конечно, мечтала быть лучшим косметологом, но не единственным", — говорит Инна Тагаева

У Инны Тагаевой более 20 лет опыта в косметологии — до войны женщина владела двумя салонами красоты, имела штат сотрудников и более сотни клиентов. Когда же по Харькову начались обстрелы, женщине было не до работы. Возле ее дома в начале полномасштабного вторжения звуки фронта слышались сильнее, так как она живет на Северной Салтовке. Сейчас, уже через год, жизнь Инны Тагаевой стала больше похожа на довоенную — вернулись и клиенты, и она в свою квартиру. Но все равно женщине до сих пор приходится принимать новые вызовы. Больше читайте в нашем материале на Новини.LIVE.

Жизнь под обстрелами

Начало войны в Харькове Инна встретила дома на Северной Салтовке. Обстрелы этого района начались с 24 февраля и не затихли несколько месяцев. Уже в первые дни снаряды попадали в дома, были первые жертвы.

"Конечно, у нас очень сильно стреляли. Муж в этом немного разбирается, поэтому мне он объяснял:" Вот смотри — это выходы, а это приходы. Этого мы боимся, а этого нет", — вспоминает женщина первые дни обстрелов.

Но больше всего Инна боялась самолетов. Больше недели вражеская авиация летала над городом, и всякий раз, когда женщина слышала эти звуки, то накрывалась одеялом — так ей было легче перенести стресс и успокоиться. "Я кричала, потому что это было действительно очень страшно", — говорит косметолог.

Еще в феврале на Салтовке исчезла электроэнергия, и около недели супруги Тагаевы жили без света. Заряжать мобильные телефоны муж Инны ходил в гаражный кооператив, там еще было электроснабжение. В последний раз, когда он туда ходил, попал под обстрел. "Его сильно оглушило. И когда муж вышел из гаражей, там половины их не было", — рассказывает Инна.

Затем снаряды попали в два соседних дома, а также в их двор. И уже после этого супруги решили поехать в более безопасное место.

Работа вернула к жизни

Супруги переехали к сыну в центр Харькова 9 марта, на тот момент там было гораздо тише. Инне стало спокойнее, потом она начала помогать волонтерам сортировать медикаменты. Но все равно женщина не чувствовала себя на месте. Через несколько дней к ней обратилась клиентка, чтобы записаться на процедуру.

"Для меня это было шоком. Я, конечно же, согласилась, хотя и страшно было. Когда мы уже сидели в кабинете и приступили к процедуре, у меня дрожали руки. Но я настроилась, и все прошло хорошо. Потом уже на второй клиентке я немного адаптировалась, уже было легче. Нервная система начала восстанавливаться", — вспоминает косметолог.

Когда Инна рассказала об этой истории в своих социальных сетях, многие ее клиентки также начали записываться. Женщина говорит, что после первого рабочего дня в военных условиях она стала смелее и показала другим, что нечего бояться.

"Женщины таки женщины. Они хотят быть красивыми независимо от стрельбы, войны, взрывов и всего остального", — рассказывает Инна.

Впоследствии косметолог в прямом смысле начала жить на работе — салон находится на цокольном этаже, поэтому ночевать там было безопасно. Ближе к лету посетителей стало много, большинство из них приходили к ней впервые. Ведь определенное количество ее коллег либо переехали в другие города, либо до сих пор не решались возвращаться к работе.

"Тогда я одна из первых вернулась к работе. Я, конечно, мечтала быть лучшим косметологом, но не единственным", — говорит Инна Тагаева.

Война вносит свои коррективы

Через год жизнь Инны в некоторой степени вновь стала похоже на мирное. Она живет в своей квартире на Салтовке, запись клиентов забита, большинство ее сотрудников вернулись, и салон заработал полностью. Но война не заканчивается и приносит новые вызовы. В частности, косметолог научилась работать без электроэнергии — в этом ей помогают лампы на павербанках. Также в салоне берут на реабилитацию наших военных после ранений, так как косметология — это не только о красоте, но и о здоровье.