Итальянский Турин стал официальным партнером Харькова: перспективы

Мэр Харькова и микрорайона Турина. Фото: Игорь Терехов/Telegram

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Харьков и итальянский Турин официально стали городами-партнерами. Новое соглашение предусматривает развитие долгосрочного сотрудничества, которое будет включать поддержку города, восстановление инфраструктуры и реализацию совместных проектов.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов по итогам визита в Италию, сообщает Новини.LIVE.

Мэры пожали друг другу руки. Фото: Игорь Терехов/Telegram

Турин стал городом-побратимом Харькова

Игорь Терехов отметил, что сейчас город продолжает жить и развиваться, несмотря на постоянные российские атаки. Он подчеркнул, что международные партнеры видят не только масштабы разрушений, но и то, как Харьков восстанавливает инфраструктуру, обеспечивает работу транспорта, принимает переселенцев и планирует будущее.

"Сегодня Харьков — это больше, чем прифронтовый город, ежедневно выдерживающий российские удары. Это столица Несокрушимости, репутации и силы, признанной далеко за пределами Украины", — заявил Терехов.

По его словам, соглашение с Турином стало логическим продолжением сотрудничества, начавшегося ещё в прошлом году. Одним из примеров такой поддержки стали автобусы, которые итальянский город передал Харькову.

"Автобусы, переданные Турином Харькову, выручили нас во время тяжелых зимних отключений электроэнергии, а сегодня стабильно работают на городских маршрутах. Эту помощь харьковчане ощущают каждый день", — отметил мэр.

Послевоенное восстановление Украины

Во время встреч в Турине Терехов также поднял вопрос о послевоенном восстановлении Украины. Он подчеркнул, что успех восстановления должен измеряться не только количеством отремонтированных зданий, но и качеством жизни людей.

"Украине нужен мир, евроинтеграция и государственная политика благосостояния. Ведь после войны нам будет недостаточно просто восстановить то, что разрушил враг. Украинцы должны начать жить лучше — именно этим должен измеряться успех восстановления Украины", — подчеркнул мэр.

Проблемы ВПЛ

Особое внимание он уделил проблеме жилья для внутренне перемещенных лиц и украинцев, выехавших за границу. По его мнению, именно доступное жилье должно стать одним из главных инструментов для возвращения людей домой.

"Мы можем восстановить каждый мост, каждый стадион и дом, но какой в этом смысл, если люди не начнут жить лучше? Именно поэтому доступное и недорогое жилье — это главное оружие против эмиграции", — подчеркнул Терехов.

По словам мэра, Харьков и в дальнейшем рассчитывает на поддержку европейских партнеров в восстановлении города, а также в реализации долгосрочных проектов после окончания войны.

Городской совет Турина. Фото: Игорь Терехов/Telegram

Развитие Харькова

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на Журавлевском острове в Харькове завершили обустройство первой пляжной зоны, а уже в ближайшее время там могут появиться еще два пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги. Кроме того, рядом с зоной отдыха уже работает детская площадка.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове планируют капитально обновить сквер Тихонова на улице Клочковской, 3. Там хотят создать современное арт-пространство с новыми зонами отдыха, арт-объектами, дополнительным озеленением и велодорожкой, которая соединит сквер с Университетской горкой. На разработку проектной документации уже выделено более 1,2 млн грн.