Изменения маршрутов общественного транспорта в Харькове: причины

Автобус в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

13 июля в Харькове часть общественного транспорта будет курсировать по измененным маршрутам. Причиной стали дорожные работы в различных районах города. Также на одной из улиц временно ограничат движение автомобилей. Горожанам рекомендуют учесть эти изменения и заранее планировать свои поездки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

Автобусный маршрут

До 19:00 13 июля автобус №243 будет курсировать по измененному маршруту из-за ремонта дороги. В направлении от Залютино автобус будет следовать по улицам Игоря Муратова, Самодеяльной, Золочевской, Афанасиевскому переулку, Барикадной, Холодногорской, Полтавскому Шляху до станции метро "Холодная гора".

В обратном направлении транспорт будет курсировать от станции метро «Холодная гора» по улицам Полтавский Шлях, Залютинская, Золочевская, Самодеятельная и Игоря Муратова до Залютино.

Ограничение движения

13 и 14 июля с 09:30 до 17:00 будет ограничено движение транспорта на улице Рудика — на участке от Харьковского шоссе до улицы Лесопарковской. Там будут проводить текущий ремонт проезжей части. Движение автомобилей будет организовано по полосе, которая останется свободной от проведения работ.

Изменения в движении троллейбусов

На время ремонта также приостановят движение троллейбусов №55 по обычной схеме. Троллейбусы будут курсировать через проспект Жуковского, улицы Академика Проскуры, Вадима Манька, Лесопарковскую, Харьковское шоссе, Сумскую и площадь Конституции. В обратном направлении маршрут будет проходить через площадь Конституции, улицы Университетскую, Сумскую, Харьковское шоссе, Академика Проскуры и проспект Жуковского.

Бесплатный проезд

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения проезд в общественном транспорте Харькова остается бесплатным. Поскольку город расположен недалеко от линии фронта и ежедневно подвергается вражеским обстрелам, транспортная система выполняет еще и защитную функцию. В частности, харьковский метрополитен служит для жителей круглосуточным укрытием во время воздушных тревог. Как отметил мэр Игорь Терехов, вводить плату за проезд в таких условиях недопустимо, ведь метро является неотъемлемой частью системы гражданской защиты горожан.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове планируют установить антидроновые сетки на Харьковском шоссе из-за угрозы атак российских FPV-дронов. Также власти рассматривают возможность организации такой защиты на Северной Салтовке.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что во время массированных обстрелов и воздушных тревог в Харькове на станциях метро могут разместить дополнительные вагоны для укрытия людей. Однако пока в этом нет необходимости, ведь имеющихся площадей метрополитена достаточно для приема людей.