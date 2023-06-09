Харьковоблэнерго предостерегают жителей области не сжигать сухость

Спасатели тушат горящую траву. Фото: АО "Харьковоблэнерго".

Энергетики призывают жителей Харьковщины соблюдать правила поведения в пожароопасный период . В частности, не вызывать пожары в экосистеме.

Об этом сообщают в АО "Харьковоблэнерго" .

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Запреты в пожароопасный период

Пожароопасный период – это часть года, когда возникают пожары в природных экосистемах и сельскохозяйственных угодьях. В этот период категорически запрещается разжигать костры или жечь сухую траву и ветки под линиями электропередачи и вблизи трансформаторных подстанций, а также загромождать территорию в охранных зонах энергетических объектов.

"Находясь на природе, позаботьтесь о том, чтобы ваш отдых был максимально безопасен как для вас и окружающих, так и для окружающей среды", — призывают энергетики жителей Харьковской области.

Важно не допускать сжигания сухой растительности, стерни, ведь именно по этой причине пламя огня нередко перебрасывается на лесные насаждения и может привести к лесным пожарам и достичь уровня чрезвычайной ситуации.

Харьковские энергетики напоминают: самостоятельное тушение электрооборудования опасно для жизни! При пожаре немедленно звоните по телефону "101". Если пожар возник вблизи линий электропередачи, электрооборудование следует дополнительно предупредить энергетиков АО "Харьковоблэнерго" по круглосуточному телефону колл-центра: 057-34-24-413, 067-23-40-413, 063-05-40-413, 050- 05-40-413 (г. Харьков и Харьковская область).

"Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут административную и уголовную ответственность в случае причинения тяжелых последствий", — напоминают в компании.

Сжигать мусор и сухие листья или траву в Украине запрещено. За поджог предусмотрена административная ответственность, а также штраф в размере от 3060 до 6120 гривен, а для должностных лиц – от 15000 до 21000 гривен. За нарушение пожарной безопасности в лесу предусматривается админответственность и штраф в пределах от 1530 до 4590 гривен.

Правила обращения в пожароопасный период

Также энергетики напоминают, что предотвратить пожар гораздо проще, чем потушить. Поэтому дают правила обращения в пожароопасный период и просят их соблюдать.

В течение пожароопасного периода запрещается:

разведение костра в лесу;

курить, бросать в лесу непогашенные спички, окурки;

заезд на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортных средств и других устройств;

оставлять в непредвиденных для этого местах леса обмащенное, пропитанное бензином, керосином, смазкой или другими горючими веществами ветошь и т.п.;

заправлять горючим в лесу топливные баки при работе двигателя;

выжигать траву и другие растительные остатки;

валить и сжигать в лесных насаждениях мусор, строительные остатки, бытовые и горючие отходы и т.д.

Если вы оказались в очаге пожара:

не паникуйте, из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня;

если уйти от пожара невозможно, то выйдите на открытую местность, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой и дышите низко находящимся над поверхностью земли воздухом — воздух здесь менее задымлен, рот и нос при этом прикрывайте одеждой или куском любой ткани.

Советы по тушению пожара:

гасить пламя небольших низовых пожаров можно, сбивая пламя ветвями лиственных пород деревьев, заливая водой, закидывая влажной почвой и затоптывая ногами, будьте осторожны в местах горения высоких деревьев, они могут обрушиться и травмировать вас;

во время тушения пожара не отходите вдали от дорог и просек, не упускайте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь с помощью голоса;

особенно будьте осторожны в местах торфяных пожаров, учитывайте, что там могут создаваться глубокие воронки, поэтому передвигайтесь, по возможности, проверяя палкой глубину выгоревшего слоя;

после выхода из ячейки пожара сообщите Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям и местной администрации о месте, размерах и характере пожара.

Напомним, что украинские синоптики объявили почти по всей территории Украины чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такой опасности не будет разве что на западе страны.

Также мы писали, что спасатели Одесской области призывают граждан беречь природу от пожаров.