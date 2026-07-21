Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Харьков готовит подземные станции и усиливает энергозащиту: Терехов

Харьков готовит подземные станции и усиливает энергозащиту: Терехов

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 12:16
Харьков обсудил с ЕС вопросы развития метрополитена и подготовки к зиме
Игорь Терехов с Катариной Мартеновой. Фото: Игорь Терехов/Telegram

Харьков рассчитывает на поддержку Европейского Союза для укрепления города в условиях постоянных российских обстрелов. Среди основных направлений сотрудничества — развитие метрополитена и подготовка к следующему отопительному сезону.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов говорил во время встречи с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой, передает Новини.LIVE.

Поддержка ЕС

По словам Игоря Терехова, поддержка Европейского Союза имеет важное значение для устойчивости Харькова. Речь идет о возможности города функционировать и обеспечивать нормальную жизнь людей даже во время постоянных атак.

"От этого партнерства напрямую зависит устойчивость нашего города в условиях постоянных вражеских обстрелов и возможность харьковчан оставаться дома, работать, воспитывать детей и планировать свое будущее", — отметил мэр.

Во время официального визита Катарины Матерновой в Харьков стороны обсудили конкретные направления дальнейшего сотрудничества и проекты, которые могут укрепить город.

Читайте также:

Новые станции

Одним из ключевых вопросов стало будущее Харьковского метрополитена. Он выполняет сразу несколько важных функций: остается основным общественным транспортом, крупнейшим укрытием и безопасным местом для обучения детей.

Город планирует обеспечить стабильную работу метро в любых условиях. В то же время Харьков намерен обновить вагоны, построить подземное электродепо и продолжить строительство двух новых станций.

Подготовка к зиме

Еще одним важным направлением является подготовка Харькова к следующему отопительному сезону. Для этого город планирует расширять децентрализованные системы тепло-, водо- и энергоснабжения.

Такой подход должен помочь Харькову стать более устойчивым к возможным атакам на критическую инфраструктуру и уменьшить зависимость города от отдельных крупных объектов.

"Искренне благодарю госпожу Катарину Матернову за визит, внимание к нашим потребностям, глубокое понимание вызовов и готовность воплощать проекты, дающие ощутимый результат для людей!", — написал Терехов.

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Харькова Игорь Терехов подвёл итоги своего визита в Полтаву в субботу, 18 июля. Он отметил, что возвращается с ощущением, будто побывал не просто в соседнем городе, а у хороших друзей. По его словам, почти на каждой встрече звучали теплые слова о Харькове.

Также Новини.LIVE писали, что председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Украины (АПГО) Игорь Терехов рассказал об инициативах, касающихся проекта государственного бюджета. Особо он подчеркнул приоритетное финансирование прифронтовых территорий и меры по увеличению доходов населения.

Харьков Игорь Терехов безопасность
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации