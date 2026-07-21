Харьков готовит подземные станции и усиливает энергозащиту: Терехов

Игорь Терехов с Катариной Мартеновой. Фото: Игорь Терехов/Telegram

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Харьков рассчитывает на поддержку Европейского Союза для укрепления города в условиях постоянных российских обстрелов. Среди основных направлений сотрудничества — развитие метрополитена и подготовка к следующему отопительному сезону.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов говорил во время встречи с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой, передает Новини.LIVE.

Поддержка ЕС

По словам Игоря Терехова, поддержка Европейского Союза имеет важное значение для устойчивости Харькова. Речь идет о возможности города функционировать и обеспечивать нормальную жизнь людей даже во время постоянных атак.

"От этого партнерства напрямую зависит устойчивость нашего города в условиях постоянных вражеских обстрелов и возможность харьковчан оставаться дома, работать, воспитывать детей и планировать свое будущее", — отметил мэр.

Во время официального визита Катарины Матерновой в Харьков стороны обсудили конкретные направления дальнейшего сотрудничества и проекты, которые могут укрепить город.

Новые станции

Одним из ключевых вопросов стало будущее Харьковского метрополитена. Он выполняет сразу несколько важных функций: остается основным общественным транспортом, крупнейшим укрытием и безопасным местом для обучения детей.

Город планирует обеспечить стабильную работу метро в любых условиях. В то же время Харьков намерен обновить вагоны, построить подземное электродепо и продолжить строительство двух новых станций.

Подготовка к зиме

Еще одним важным направлением является подготовка Харькова к следующему отопительному сезону. Для этого город планирует расширять децентрализованные системы тепло-, водо- и энергоснабжения.

Такой подход должен помочь Харькову стать более устойчивым к возможным атакам на критическую инфраструктуру и уменьшить зависимость города от отдельных крупных объектов.

"Искренне благодарю госпожу Катарину Матернову за визит, внимание к нашим потребностям, глубокое понимание вызовов и готовность воплощать проекты, дающие ощутимый результат для людей!", — написал Терехов.