Харьков и область останутся без газа: адреса и время отключений

Специалисты проводят ремонт сети. Фото иллюстративное: Харьковский филиал "Газмережи"

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Часть жителей Харькова и Балаклейской общины временно останется без газоснабжения. Причиной стали плановые работы на газовых сетях. Ограничения продлятся от одного до двух дней в зависимости от населенного пункта. Газ обещают восстановить после завершения ремонта и проверки систем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский областной филиал "Газмережи".

Отключение в Харькове

Завтра, 7 июля, Харьковский городской филиал "Газмережи" проведет работы на системе газоснабжения в Холодногорском районе города. В связи с этим временно без газа останутся жители следующих домов:

ул. Сириковская — № 3, 5, 6, 7, 9, 9-Б;

ул. Сотника Костюченко — № 33, 35, 37, 37-А, 39, 41, 43, 45, 47.

Жителей просят заранее перекрыть краны перед газовыми приборами. Газоснабжение возобновят после завершения работ и проверки внутридомовых сетей. Для этого специалистам потребуется доступ ко всем квартирам.

Область без газа

Плановые работы также проводятся в Балаклейской общине. С 08:00 6 июля без газа остались села Шевелевка, Асиевка, Поповка и Волобуевка. В селах Шевелевка, Асиевка и Поповка возобновить газоснабжение планируют 8 июля. В село Волобуевка газ должны вернуть уже 7 июля.

Жителей общины также просят перекрыть краны перед газовыми приборами и после завершения работ впустить сотрудников "Газмереж" в дома для безопасного возобновления подачи газа. В компании напомнили, что все сотрудники имеют служебные удостоверения.

Тариф на газ

В июле жители Харькова будут получать счета по действующим тарифам. Кабинет Министров продлил действие фиксированных цен на основные коммунальные услуги, поэтому дополнительной финансовой нагрузки на семейные бюджеты пока не предвидится. Для большинства бытовых потребителей цена на природный газ останется на уровне 7,96 грн за кубометр.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска в течение двух дней, 26 и 27 июня, нанесли массированные удары по объектам Группы "Нафтогаз" в Харьковской области. Во время одной из атак был поврежден вахтовый автобус, перевозивший работников предприятия. Оккупанты применили как минимум четыре баллистические ракеты, часть из которых была оснащена кассетными боевыми частями. Кроме того, российские войска атаковали производственные объекты ударными беспилотниками.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области продолжаются работы по разминированию территорий, пострадавших в результате боевых действий. За прошедшую неделю специалисты обследовали десятки гектаров земли и важные объекты инфраструктуры. Всего удалось очистить почти 84 гектара территории области. Также саперы обезвредили сотни опасных предметов.