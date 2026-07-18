Погода в Харькове и области 19 июля: жара без осадков

Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

В Харькове в воскресенье, 19 июля, ожидается сухая и теплая погода. Днем температура воздуха поднимется до +29 °C, осадков синоптики не прогнозируют. В районах области местами будет еще жарче — до +30 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды для Харьковской области. Фото: скриншот

Погода в Харькове 19 июля

В городе в течение суток осадков не ожидается. Ветер — переменного направления, скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+13 °C, днём — +27…+29 °C.

Погода в Харьковской области 19 июля

По области прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер также будет слабым, переменного направления, 3-8 м/с. Ночью температура будет колебаться в пределах +10...+15 °C, днем воздух прогреется до +25...+30 °C.

Прогноз пожарной опасности в Харьковской области. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Погода в ближайшие дни

В понедельник, 20 июля, в Харьковской области ожидается малооблачная и сухая погода. Ночью прогнозируется +13...+18 °C, днём — +27...+32 °C.

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Во вторник, 21 июля, погода начнет меняться. Ночью существенных осадков не ожидается, однако днем пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура ночью составит +18...+23 °C, днем — +27...+32 °C.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на Журавлевском острове в Харькове завершили обустройство первой пляжной зоны, а уже в ближайшее время там могут появиться еще два пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги. Кроме того, рядом с зоной отдыха уже работает детская площадка.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове планируют капитально обновить сквер Тихонова на улице Клочковской, 3. Вместо обычной зеленой зоны хотят создать современное арт-пространство с новыми зонами отдыха, арт-объектами, дополнительным озеленением и велодорожкой, которая соединит сквер с Университетской горкой. На разработку проектной документации уже выделили более 1,2 млн грн.