Харьков в лидерах среди городов по доходам, несмотря на войну

Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Харьков вошел в число городов Украины с наибольшими поступлениями от местных налогов и сборов. Несмотря на постоянные российские обстрелы, город занял четвертое место в общем рейтинге. Таких результатов удалось достичь благодаря сохранению экономической активности и собственных бюджетных поступлений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на исследование программы "Прозрачные города".

Четвертое место

По данным исследования программы "Прозрачные города", в 2025 году Харьков привлек в городской бюджет 4,2 млрд грн собственных доходов. Это позволило городу занять четвертое место среди 50 крупнейших общин Украины. Впереди оказались только Киев с более чем 25 млрд грн, Днепр — с 6 млрд грн и Львов — с 5,8 млрд грн. Сразу за Харьковом расположилась Одесса, которая получила 3,9 млрд грн.

Работа, несмотря на опасность

В десятку городов с наибольшими поступлениями также вошли еще два прифронтовых города — Запорожье и Николаев. Аналитики отмечают, что это свидетельствует о сохранении экономической активности даже в регионах, которые регулярно страдают от российских атак.

В целом в 2025 году 50 крупнейших городов Украины получили более 76 млрд грн от местных налогов и сборов. По состоянию на начало июля 2026 года они уже привлекли более 36,5 млрд грн собственных доходов.

Что показывает рейтинг

Авторы исследования отмечают, что большие суммы поступлений часто связаны с численностью населения и количеством налогоплательщиков. В то же время более точным показателем финансовой устойчивости является доля местных налогов и сборов в общих доходах бюджета.

В среднем среди 50 исследованных городов этот показатель составил 21,2%. Самую высокую долю зафиксировали в Кривом Роге — 33,1%. В число лидеров по этому показателю также вошли Каменское, Ирпень, Горишние Плавни, Львов и Измаил.

Бюджетная поддержка

Отметим, ранее мэр Харькова Игорь Терехов призвал предусмотреть в государственном бюджете дополнительную поддержку прифронтовых общин. Среди предложений — налоговые стимулы для бизнеса, увеличение финансирования проектов в сфере безопасности и упрощение условий софинансирования для городов, находящихся под постоянными обстрелами. Эти инициативы Ассоциация прифронтовых городов и общин планирует представить на рассмотрение правительства и парламента.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине значительная часть семей живет на грани бедности и вынуждена экономить на базовых потребностях. Людям приходится выбирать между покупкой продуктов и необходимых лекарств. Особенно сложной остается ситуация в прифронтовых городах и общинах.

Также Новини.LIVE писали, что инициатива председателя Ассоциации прифронтовых городов и общин Игоря Терехова по снижению ставки НДС на товары первой необходимости до 5% способствует преодолению бедности. Это доказано европейским опытом.