Харьков ждут жара и грозы: прогноз погоды на завтра

Мужчина с зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Харьковской области по-прежнему царит теплая и переменчивая погода. В конце июня синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры, однако местами в регионе пройдут летние дожди с грозами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды на 26 июня

В пятницу, 26 июня, жителей Харьковской области ждет переменная облачность. Ветер будет северным со скоростью 7–12 м/с.

По области: местами пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью составит +13…+18°, а днем столбики термометров поднимутся до +22…+27°.

В Харькове: в областном центре осадков не предвидится. Ночная температура будет колебаться в пределах +14…+16°, а днём воздух прогреется до +23…+25°.

Пожарная опасность в регионе

Вместе с летней жарой в части Харьковской области серьезно возрастает угроза возгораний. Синоптики обнародовали прогноз пожарной опасности на 26 июня, и ситуация в регионе крайне неоднородна. В Харькове, Золочеве и Богодухове объявлен самый высокий, пятый класс опасности — чрезвычайный уровень. Высокий четвертый класс пожарной опасности фиксируется в Великом Бурлуке, Слобожанском, Изюме и Лозовой. Средний, третий класс ожидается в районе Коломака. Наиболее спокойная ситуация на юге и востоке области: в Берестине зафиксирован низкий, второй класс, а в Купянске пожарная опасность вообще отсутствует.

Прогноз на 27–30 июня

В конце месяца лето начнёт проявлять свой жаркий нрав, а столбики термометров уверенно поползут вверх:

27 июня: ожидается переменная облачность, преимущественно без значительных осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура ночью +13…+18°, днём — до +23…+28°.

28 июня: сохранится переменная облачность. Если ночью будет сухо, то днём местами возможен небольшой летний дождь. Столбики термометров ночью покажут +14…+19°, а днём воздух разогреется до +25…+30°.

29 июня: начало недели будет солнечным и без осадков. Ветер немного стихнет до 5–10 м/с. Температура ночью составит +14…+19°, а днём ожидается жара до +26…+31°.

30 июня: последний день месяца встретит жителей области настоящей летней жарой. Осадков не прогнозируется, ветер северный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью повысится до +16…+21°, а днём столбики термометров достигнут пиковых значений +28…+33°.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове готовят к запуску сухой фонтан на площади Свободы. Место уже активно приводят в порядок после зимнего сезона. Мастера проверяют все системы и очищают оборудование. Открыть фонтан планируют ориентировочно на следующей неделе.

Также Новини.LIVE писали, что в Центральном парке Харькова расцвела аллея сакур, которая ежегодно привлекает горожан и гостей города. Розовые деревья создали настоящую весеннюю атмосферу среди зеленых аллей и каштанов. Несмотря на пасмурную погоду, парк наполнился яркими красками и уютом.