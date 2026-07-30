Харьковщина пережила новую атаку: среди пострадавших трое детей

Последствия обстрела. Фото: Харьковская областная государственная администрация

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Российские войска за сутки обстреляли 17 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали семь человек, в том числе трое детей. Под ударами оказались жилые дома, гражданские предприятия, железнодорожная инфраструктура, электросети и автомобиль скорой медицинской помощи. Наибольшие разрушения зафиксированы в Богодуховском районе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Масштаб разрушений

Наибольшие повреждения зафиксированы в Богодуховском районе. Там пострадали гражданское предприятие, два многоквартирных и 22 частных дома, хозяйственные постройки, три автомобиля и электросети.

В Купянском районе повреждены административное здание, частный дом, хозяйственные постройки и восемь многоквартирных домов. В Лозовском районе под ударами оказались хозяйственная постройка, два гражданских предприятия и поле пшеницы.

Также повреждения зафиксировали в Изюмском, Чугуевском и Берестинском районах. Там пострадали электросети, автомобиль скорой медицинской помощи и железнодорожная инфраструктура.

Пострадавшие от атак

В селе Орилька Лозовской общины острую реакцию на стресс пережили 18-летняя и 62-летняя женщины, а также мальчики в возрасте 3 и 13 лет. В Валках ранение получил 16-летний юноша. Еще одна 60-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. В Золочеве ранена 86-летняя женщина.

Чем атаковали

За сутки российские войска применили пять ракет, семь управляемых авиабомб, четыре беспилотника "Герань-2", 11 дронов "Молния", три FPV-дрона и ещё 33 беспилотника, тип которых устанавливается.

Эвакуация людей

За сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 249 человек. С начала его работы там зарегистрировали уже 48 633 эвакуированных.

Бои на фронте

На фронте за сутки зафиксировали 238 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили 13 атак противника. На Купянском направлении враг пять раз пытался прорвать оборону украинских защитников.

Как сообщали Новини.LIVE, российские атаки вновь вызвали перебои с электроснабжением в Харьковской области. Из-за удара по линии электропередач в районе Слатыного без света остались два населенных пункта. Более 2000 человек ждут восстановления электроснабжения. В то же время в регионе зафиксировали ещё один удар — российский FPV-дрон повредил автомобиль передвижного отделения "Укрпочты".

Также Новини.LIVE сообщали, что информация о том, что на трассе Харьков — Полтава не осталось ни одной действующей АЗС, не соответствует действительности. В Харьковской области пока нет дефицита топлива, несмотря на регулярные российские атаки на автозаправочные станции. В то же время для АЗС в регионе планируется ввести дополнительные меры физической защиты. Это должно помочь обеспечить безопасность работников заправок и водителей.