Харьковщина пережила новую волну атак: есть погибшая и раненые

Пожар после атаки. Фото: ГСЧС Харьковской области

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Российские войска вновь обстреляли Харьковскую область из различных видов оружия. Под обстрелом оказались Харьков и населенные пункты области. В результате обстрелов погибла 36-летняя женщина, ещё четверо человек получили ранения. Также зафиксированы повреждения жилых домов, автомобилей и гражданских предприятий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Жертвы атак

В селе Циркуны погибла 36-летняя женщина. В Балаклее взрывные ранения получили 24- и 50-летние мужчины. Еще две женщины, 67 и 69 лет, перенесли острую стрессовую реакцию.

Чем атаковала РФ

За сутки российские военные применили:

2 ракеты;

2 РСЗО;

2 КАБ;

1 БПЛА "Герань-2";

3 БПЛА "Молния";

2 FPV-дрона;

37 беспилотников, тип которых устанавливается.

Последствия ударов

В Харькове и в Богодуховском районе повреждены частные дома. В Купянском районе пострадали многоэтажный дом в Боровском, частное домовладение и хозяйственные постройки в Ивановке.

В Изюмском районе повреждены двухэтажный и частный жилые дома, многоэтажный дом, автомобиль и другие объекты в Балаклее. Также пострадали гражданское предприятие и многоквартирный дом в Изюме, частный дом в Вербовке.

В Харьковском районе повреждены автомобили в Черкасской Лозовой, шесть частных домов и автомобиль в Циркунах, а также гражданское предприятие в Вильшанах. В Чугуевском районе были разрушены частный дом, два хозяйственных постройки и автомобиль в Печенигах.

Эвакуация населения

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 249 человек. С начала работы там зарегистрировали 51 939 человек.

Ситуация на фронте

За сутки произошло 204 боевых столкновения. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили девять атак. Российские подразделения пытались продвинуться в районе Старицы и в направлении Вильхуватки и Колодезного. На Купянском направлении враг совершил одну наступательную операцию в сторону Новоплатоновки.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове утром 9 августа российские войска нанесли удар по жилой застройке. Одно из попаданий пришлось непосредственно в многоэтажный дом. По последним данным, один человек погиб, ещё 18 пострадали.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска утром 12 августа дважды атаковали Балаклею Изюмского района Харьковской области. Первый удар пришелся на двухэтажный жилой дом, где вспыхнул пожар. Впоследствии оккупанты повторно нанесли удар по жилому сектору. По предварительным данным, пострадали три человека.