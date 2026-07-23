Харьковщина под огнем: есть погибшие, среди пострадавших ребенок

Пожар после авиаудара по Слатинному. Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Российские войска в течение суток обстреляли Харьков и еще 15 населенных пунктов области. В результате обстрелов погиб один человек, еще 11 получили ранения. Среди раненых — 12-летняя девочка. В то же время в Златополе двое мужчин погибли в результате взрыва взрывного устройства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Жертвы ударов

В Харькове шесть человек перенесли острую стрессовую реакцию после российских атак. В Золочеве ранения получили 57-летний мужчина и 12-летняя девочка. В Старом Салтове пострадала 52-летняя женщина, еще одна 30-летняя жительница перенесла острую стрессовую реакцию. В Изюме аналогичную реакцию пережил 63-летний мужчина. В селе Юрченово Вовчанской общины в результате обстрела погибла 60-летняя женщина.

Отдельно сообщается о трагедии в Златополе. Там в результате детонации взрывного устройства погибли двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет.

Чем атаковали

В течение суток оккупанты применили шесть ракет, шесть управляемых авиабомб, один дрон "Ланцет", два беспилотника "Молния", 11 FPV-дронов и ещё 30 БПЛА, тип которых устанавливается.

Последствия ударов

В Харькове повреждены две автозаправочные станции. В Богодуховском районе пострадали 13 частных домов, культурное учреждение, административное здание, учебное заведение и кафе.

Также повреждения зафиксированы в Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах. Среди поврежденных объектов — частные дома, гаражи, электросети, транспорт, гражданское предприятие и другая инфраструктура.

Эвакуация людей

За сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 245 человек. С начала его работы там зарегистрировали уже 47 193 человека.

Бои на фронте

На фронте за прошедшие сутки зафиксировали 261 боевое столкновение. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили 11 атак противника. На Купянском направлении враг совершил одну атаку в сторону Купянска.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска утром 22 июля атаковали Харьков. Один из ударов пришелся на Немишлянский район, где возник пожар, еще об одном ударе сообщили из Салтовского района. По предварительным данным, в результате атаки пять человек получили острую стрессовую реакцию.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области с начала 2026 года российские войска более 120 раз атаковали автозаправочные станции. После серии ударов областные власти готовят новые требования к работе АЗС, которые должны повысить безопасность работников и посетителей.