Харьковская область стала приоритетным направлением для наступления РФ

Военный на фронте. Иллюстративное фото: 92-я отдельная стрелковая бригада имени кошового атамана Ивана Сирка

Харьковская область остается одним из приоритетных направлений для российских войск. Враг активизирует разведку и изучает логистические маршруты в регионе. Также россияне регулярно атакуют гражданскую и транспортную инфраструктуру и продолжают терроризировать Харьков. Украинские военные пытаются противодействовать этой активности.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал и.о. командира роты беспилотных авиационных комплексов 420-го отдельного полка беспилотных систем ASTUR Борис Долина, передает Новини.LIVE.

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Приоритетное направление

Харьковская область является одним из приоритетных направлений для наступления российских войск. По словам Долины, российские военные постоянно изучают логистические маршруты на этом направлении. Также враг регулярно наносит удары по региону.

"Харьковская область — это одно из приоритетных направлений наступления противника. То есть он постоянно изучает логистические маршруты", — отметил Борис Долина.

Удары по гражданским объектам

Долина отметил, что россияне атакуют не только военные цели. Под ударами оказывается гражданская и логистическая инфраструктура, а также места скопления транспорта и людей.

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"Враг постоянно наносит удары, в том числе и по гражданско-логистической инфраструктуре, по всем скоплениям транспорта, людей, гражданскому населению. Ну и просто терроризирует Харьков", — сказал военный.

Он добавил, что ситуация в Харьковской области остается сложной, как и на других участках фронта. По словам Долины, осенью Россия может активизировать свои действия, однако украинские военные продолжают противостоять врагу.

Наступление ВСУ

По оценке Института изучения войны (ISW), украинские военные недавно продвинулись к северу от Белого Колодца в Харьковской области. В то же время российские войска не смогли добиться территориальных успехов в ходе ограниченных наступательных действий на Великобурлуцком направлении.

На Волчанском направлении Силы обороны также сорвали попытку российских военных провести показательную операцию по установке флага. По данным ISW, оккупанты пытались таким образом продемонстрировать свой контроль над территорией, однако украинские военные не дали им реализовать замысел.

Как сообщали Новини.LIVE, российские военные пытаются выдавать сгенерированные искусственным интеллектом кадры за подтверждение своего продвижения в Харьковской области. Пропагандистские ресурсы опубликовали видео, которое якобы должно было доказать проникновение российских военных на окраину села Оскил. Однако при анализе кадров были обнаружены признаки генерации.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове удалось сократить количество попаданий российских FPV-дронов. Город совместно с военными продолжает укреплять систему противодействия беспилотникам и работает над новыми решениями, однако подробности по соображениям безопасности не разглашаются.