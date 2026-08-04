Харьковщина усиливает меры защиты: сетками накроют 1000 км дорог

Сетки на дороге. Иллюстративное фото: скриншот из видео

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Харьковской области запускают новый проект по защите гражданского населения от FPV-дронов, в частности тех, которые работают через оптоволоконный канал. На его реализацию область уже выделила 7 млн грн. В целом проект может обойтись в 30 млн грн. Параллельно в регионе продолжают ограждать дороги антидроновыми сетками.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

Защита от дронов

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что экспериментальный проект по защите от FPV-дронов уже начали реализовывать. Сначала оценят эффективность новых средств, после чего их могут масштабировать на другие направления.

"Первые средства мы уже выделили — это 7 миллионов из областного бюджета. Этот проект обойдется в сумму до 30 миллионов", — сказал Синегубов.

По его словам, активную защиту планируют применять в окрестностях Харькова. Именно там нужно пытаться останавливать дроны ещё до того, как они достигнут города.

"Сейчас очень важно именно обеспечивать защиту. Вот такая — это, можно сказать, активная защита от подобных средств поражения", — отметил глава ОГА.

Он также пояснил, что противодействие атакам состоит не только из новых технологий. Областные власти помогают военным, а также следят за тем, чтобы сигналы воздушной тревоги поступали как можно быстрее.

Сетки на дорогах

Параллельно область продолжает использовать пассивную защиту — антидроновые сетки над дорогами. На данный момент ими уже перекрыто более 500 км дорог и других направлений. До конца года этот показатель планируется увеличить до 1000 км.

"У нас по области перекрыто более 500 километров, фактически, дорог и направлений. Планы до конца текущего календарного года — до тысячи километров", — рассказал Синегубов.

По его словам, сетки постоянно обслуживаются и ремонтируются, поскольку они повреждаются в результате обстрелов. В то же время такая защита не является универсальной.

"Конечно, это не панацея, и они не спасут ни от "шахидов", ни от ракет, обломков и всего остального", — подчеркнул глава ОВА.

В то же время сетки остаются одним из самых простых способов защиты гражданской логистики от FPV-дронов, в частности тех, которые управляются через оптоволокно.

Эвакуация продолжается

Отдельно Синегубов рассказал об эвакуации из опасных районов. Сейчас она продолжается почти в 100 населенных пунктах Харьковской области. За сутки из области удалось вывезти 286 человек. Еще около 260 человек за сутки выехали из опасных территорий Донецкой области через транзитный центр в Лозовой.

"У нас в настоящее время активно ведется эвакуация из около 80 населенных пунктов. С территории Харьковской области мы эвакуировали за сутки 286 человек", — сообщил Синегубов.

В транзитных центрах эвакуированным оказывают необходимую помощь, в частности обеспечивают проживание на первые три суток, питание, гигиенические наборы и юридическое сопровождение. Также людям помогают определиться с дальнейшим местом временного проживания. Особое внимание уделяют маломобильным людям. Для них обустраивают специальные помещения и места компактного проживания, где предусмотрены доступные условия.

Эвакуация под обстрелами

Эвакуация из прифронтовых населенных пунктов остается опасной. Российские военные атакуют автомобили полиции и скорой помощи, участвующие в вывозе людей.

"Эвакуация проходит фактически с опасных территорий, под обстрелами. Кое-где она проводится благодаря военным, потому что другие, в принципе, добраться до этих территорий уже не могут", — сказал Синегубов.

По его словам, даже бронированные автомобили, которые используются для эвакуации, могут попасть под удар. Российские войска также атакуют медиков, помогающих вывозить маломобильных людей.

"Каждый эвакуированный человек — это как отдельная спецоперация, которая заранее разрабатывается и затем непосредственно осуществляется", — подчеркнул глава ОВА.

Ситуация на севере

Говоря о ситуации на севере области, Синегубов заявил, что продвижения российских войск вглубь Харьковской области пока нет. В то же время, по его словам, увеличивается «серая зона» и зона поражения российскими дронами.

"У нас нет продвижения врага вглубь территории ни по одному из направлений. Однако расширяется «серая зона», враг увеличивает, скажем так, зону обстрелов — как с помощью дронов на оптоволокне, так и с помощью «шахидов», и всего остального", — отметил он.

Среди направлений со сложной ситуацией глава ОВА назвал, в частности, Белоколодезь, Остиновку и район Казачьей Лопани. По его словам, российские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре, пытаясь вызвать панику среди местного населения.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские военные на Купянском направлении фронта не только сдерживают наступательные попытки российской армии, но и проводят собственные активные контрнаступательные действия. Несмотря на массовые заявления российских источников о продвижении в самом Купянске и его окрестностях, разведчики и аналитики не находят этому никаких фактических подтверждений.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска продолжают оказывать давление в Харьковской области и пытаются продвигаться на отдельных участках. Наибольшее внимание противника по-прежнему приковано к Купянску и приграничным районам. В то же время россияне меняют тактику и всё чаще используют небольшие пехотные группы вместо массированных механизированных штурмов.