Обстрелы Харьковской области: один погибший и 14 пострадавших за сутки

Уничтоженная АЗС. Фото: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

Российские войска в течение суток обстреляли Харьков и еще 18 населенных пунктов области. В результате обстрелов погиб один человек, еще 14 получили ранения. Больше всего раненых было в Балаклее, где в результате удара пострадали восемь жителей. Под обстрелами оказались жилые дома, медицинское учреждение, магазины, АЗС, автомобили и железнодорожная инфраструктура.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Жертвы атак

В Балаклее погиб 58-летний мужчина. Еще восемь человек в городе получили ранения. В Харькове получили травмы 49-летний мужчина и 46-летняя женщина. Еще двое людей — 67-летний мужчина и 28-летняя женщина — перенесли острую стрессовую реакцию. Также в Лозовой ранения получили двое мужчин в возрасте 63 и 56 лет. Медики оказали помощь 77-летней женщине, получившей травмы во время обстрела поселка Шевченково 21 июля. Также помощь потребовалась 67-летнему мужчине, который 26 июля пострадал в результате взрыва неизвестного предмета в Козачьей Лопане Дергачевской общины.

Последствия ударов

В Богодуховском районе повреждены многоквартирный и частные дома, хозяйственные постройки, четыре АЗС и три гаража.

В Балаклее повреждены административное здание, медицинское учреждение, магазины, семь автомобилей, автобус, два частных дома и складское помещение.

Читайте также:

В Изюме пострадали АЗС, три автомобиля и пять частных домов. В Барвинково повреждены складские помещения агрофирмы.

Также разрушения зафиксировали в Купянском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах. Среди поврежденных объектов — почтовый терминал, железнодорожная инфраструктура, гражданское предприятие и автомобили.

Чем атаковали

Всего за сутки враг применил две ракеты, 11 дронов "Герань-2", один "Ланцет", один беспилотник "Молния", семь FPV-дронов и еще 44 БПЛА, тип которых устанавливается.

Эвакуация людей

За сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 265 человек. Всего с начала работы там зарегистрировали 48 154 человека.

Ситуация на фронте

На фронте за сутки зафиксировали 227 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении российские войска десять раз атаковали позиции украинских военных. На Купянском направлении произошло шесть атак противника в сторону Богуславки, Купянска, Петропавловки и в районе Западного.

Как сообщали Новини.LIVE, число пострадавших в результате удара российских войск по Слободскому району Харькова 26 июля возросло до 14 человек. Погибла 40-летняя женщина, вынужденная переселенка. Среди раненых — её малолетний сын.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове в результате атаки российского FPV-дрона погиб доцент кафедры инженерии программного обеспечения Национального аэрокосмического университета "ХАИ" Геннадий Симбирский. Вражеский беспилотник попал в автомобиль, на котором преподаватель ехал в город.