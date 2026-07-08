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Главная Харьков Харьковщина вновь под массированным ударом: десятки пострадавших

Харьковщина вновь под массированным ударом: десятки пострадавших

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 09:28
Обстрел Харьковской области 7 июля: двое погибших, 35 раненых
Разбитая машина. Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и ещё 12 населённых пунктов Харьковской области. В результате обстрелов погибли два человека, ещё более 30 — пострадали, среди них шестеро детей. Враг применил ракеты, управляемые авиабомбы, реактивные системы залпового огня и десятки беспилотников. В различных районах области повреждены жилые дома, предприятия, медицинское учреждение, учебное заведение, автозаправочные станции и другие гражданские объекты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Пожар на АЗС

Утром 8 июля в Киевском районе Харькова ударный беспилотник поразил автозаправочную станцию. На месте возник пожар. Информация о пострадавших пока не поступала.

Еще одно попадание вражеского дрона зафиксировали в Немишлянском районе. Точное место удара и его последствия еще выясняются. Впоследствии враг нанес ракетный удар по жилому дому. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Их количество и состояние уточняются.

Атаки за сутки

За прошедшие сутки российские войска обстреляли Харьков и ещё 12 населённых пунктов области. В Харькове повреждены многоэтажный дом, 20 частных домов, две АЗС, два гражданских предприятия, электросети, медицинское учреждение, учебное заведение, гостиница, ресторан, ангар, административное здание, храм и 36 автомобилей.

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Повреждения также зафиксированы в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах. Разрушениям подверглись частные дома, фермерское хозяйство, пансионат, культурное здание, железнодорожная инфраструктура, электросети, транспорт и автозаправочные станции.

Погибшие и раненые

В результате атак погибли два человека, ещё 35 пострадали, среди них шестеро детей. В Харькове погиб 54-летний мужчина. Ранения получили 32 человека, в том числе 10-месячная, 2-летняя и 9-летняя девочки, а также мальчики в возрасте 4, 7 и 12 лет.

В поселке Золочев ранен 42-летний мужчина. В селе Широкое Старосалтовской общины пострадали 70-летняя женщина и 60-летний мужчина. В поселке Старый Салтов погиб человек, его личность пока устанавливается.

Чем атаковал враг

За сутки российская армия применила в Харьковской области две ракеты, две реактивные системы залпового огня, семь управляемых авиабомб, девять дронов "Герань-2", один "Ланцет", пять беспилотников "Молния", шесть FPV-дронов и ещё 16 беспилотников, тип которых устанавливается.

Эвакуация населения

За сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 220 человек. С начала его работы там зарегистрировали уже 44 596 эвакуированных.

Ситуация на фронте

На фронте за сутки зафиксировали 271 боевое столкновение. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили 12 атак, а на Купянском — еще две.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 7 июля российские войска атаковали Харьков с помощью FPV-дрона. Под удар попала автозаправочная станция в Шевченковском районе города, где возник пожар. В результате обстрела пострадала работница АЗС.

Также Новини.LIVE писали, что на прошлой неделе Харьков пережил 24 российских обстрела. Враг применял управляемые авиабомбы, FPV-дроны и ударные беспилотники различных типов, а взрывы раздавались в восьми районах города. К сожалению, есть погибшие, среди которых ребенок, и более 70 пострадавших.

Харьков Харьковская область обстрелы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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