Харьковщина вновь под обстрелам: более 10 человек пострадали

Разрушенная крыша дома. Фото: Харьковская областная государственная администрация

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

За последние сутки российские войска атаковали Харьков и ещё 23 населённых пункта области. В результате обстрелов погиб один человек, ещё 14 получили ранения. Под ударами оказались жилые дома, магазины, автозаправки, учебное заведение и сельскохозяйственные угодья. Враг также продолжил массированные атаки беспилотниками по Харькову.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Жертвы обстрелов

По данным Харьковской областной военной администрации, больше всего пострадал поселок Высокий. Там погиб 35-летний мужчина. Ранения получили две женщины в возрасте 34 и 64 лет и трое мужчин — 35, 36 и 39 лет.

В Золочеве пострадали четверо местных жителей, в Богодухове — трое молодых людей в возрасте 18, 19 и 21 года. Также ранения получили 50-летний мужчина в Харькове и 74-летняя женщина в селе Вишневое Старосалтовской общины.

Кроме того, медики оказали помощь людям, получившим ранения во время предыдущих российских атак в Изюме и селе Захаровка.

Удары дронами

В течение суток российские беспилотники атаковали Киевский, Индустриальный и Холодногорский районы Харькова. Всего по области оккупанты применили одну ракету, три дрона "Герань-2", пятнадцать беспилотников "Молния", девять FPV-дронов и еще 27 беспилотников, тип которых устанавливается.

Разрушения в области

В Харькове повреждены гараж и автомобиль. В разных районах области под ударами оказались частные дома, магазины, автозаправочные станции, автобус, автомобиль скорой медицинской помощи, почтомат, электросети, зернохранилище, учебное заведение и склад гражданского предприятия. Также из-за российских обстрелов загорелись поля с пшеницей и рожью.

Эвакуация людей

За сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 175 человек. Всего с начала его работы там зарегистрировали уже 46 128 эвакуированных.

Бои на фронте

На фронте за сутки зафиксировали 249 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили 19 атак, ещё три штурма врага остановили на Купянском направлении.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 июля российские войска массированно атаковали населенные пункты Харьковской области . Самый трагический удар пришелся на село Слатыно, где FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. В результате атаки есть погибшие. Также обстрелам подверглись Малая Даниловка и поселок Тетлега, где повреждены жилые дома и инфраструктура.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что 14 июля российские войска вновь атаковали Харьковскую область. Под ударами оказались Слатыно, Харьков и Чугуев. В результате авиаудара погибла женщина, ещё одна пенсионерка получила ранения. Также повреждены жилые дома и гражданский объект.