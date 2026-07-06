Харьковщину накроют дожди с грозами: прогноз погоды

Люди сидят на скамейке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Харьковской области в ближайшее время ожидается довольно переменчивая летняя погода с периодическими осадками и колебаниями температуры. Несмотря на кратковременные дожди и грозы в отдельные дни, в регионе сохранится умеренная теплота.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 7 июля

Во вторник, 7 июля, в Харьковской области прогнозируется переменная облачность. Ветер будет юго-западным со скоростью 5–10 м/с.

По области: ночью местами возможен небольшой кратковременный дождь, однако днем существенных осадков не предвидится. Столбики термометров ночью покажут +11…+16°, а днем воздух прогреется до комфортных +23…+28°.

В Харькове: ночью пройдет небольшой кратковременный дождь. Днем ожидается сухая погода без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +12…+14°, а днем поднимется до +25…+27°.

Пожарная опасность в регионе

Согласно официальным данным, ситуация с пожарной опасностью в области остается неоднородной. В большинстве центральных и западных районов объявлен наивысший уровень опасности. В частности, чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется для Харькова, Золочева, Богодухова, Коломака и Берестина. В Великом Бурлуке, Слобожанском и Лозовой сохранится высокий уровень опасности. Зато минимальные риски зафиксированы на юге региона — в Изюме будет преобладать низкий класс пожарной опасности. Жителей призывают быть осторожными во время пребывания на открытом воздухе.

Прогноз погоды на 8–11 июля

В дальнейшем характер погоды несколько изменится, принеся больше влаги и облачности:

8 июля: ожидается облачная погода. Ночью пройдет небольшой дождь, а уже днем синоптики прогнозируют кратковременные осадки, которые местами будут значительными. Также ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалистое усиление южного ветра до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18°, днём — +23…+28°.

9 июля: сохранится облачность. В течение суток будет идти кратковременный дождь, местами пройдут грозы. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +13…+18°, а днем ожидается незначительное понижение температуры до +21…+26°.

10 июля: погода будет облачной с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16°, днем ожидается +20…+25°.

11 июля: сохранится облачная с прояснениями погода и небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7–12 м/с. Температура останется на уровне предыдущего дня: ночью +11…+16°, днем — в пределах +20…+25°.

Как сообщали Новbyи.LIVE, в Харькове планируют капитально обновить сквер Тихонова на улице Клочковской, 3. Вместо обычной зеленой зоны хотят создать современное арт-пространство с новыми зонами отдыха, арт-объектами, дополнительным озеленением и велодорожкой, которая соединит сквер с Университетской горкой.

Также Новbyи.LIVE писали, что на Журавлевском острове в Харькове завершили обустройство первой пляжной зоны, а уже в ближайшее время там могут появиться ещё два новых пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги.