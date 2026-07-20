Харьковщина осталась без света: РФ наносит удары по энергетике

Энергетики восстанавливают сеть после атаки. Фото иллюстративное: ДТЭК

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Российские атаки вновь нанесли удар по энергетической инфраструктуре Харьковской области. Из-за повреждения высоковольтной линии без электроснабжения остались около тысячи абонентов. В ходе очередного удара дрона по служебному автомобилю был ранен сотрудник. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минэнерго.

Удар по электроснабжению

Из-за российских обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Херсонской областях временно остается без света. Самая сложная ситуация сложилась в Златопольской общине Харьковской области. По словам главы общины Николая Бакшеева, удар пришелся за ее пределами, однако повредил линию электропередачи напряжением 110 киловольт. Из-за этого без электроэнергии остались около тысячи абонентов в селах бывшего Первомайского района.

В настоящее время аварийные бригады совместно с коммунальщиками устраняют повреждения и делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет жителям.

Удар по энергетикам

Отдельно в Минэнерго сообщили об атаке российского беспилотника на служебный автомобиль энергетиков в Харьковской области. Один из сотрудников получил ранение. Медики оказали ему необходимую помощь, угрозы жизни нет.

Предыдущие удары

Это уже не первый случай, когда российские войска атакуют ремонтные бригады. Так, 18 июля FPV-дрон попал в служебный автомобиль аварийной бригады в поселке Золочев. Тогда 38-летний энергетик получил осколочные ранения ног и правой кисти, его госпитализировали. Еще один работник перенес острую стрессовую реакцию.

Как сообщали Новини.LIVE, 19 июля российские войска атаковали Харьковский инновационный сортировочный терминал «Новой почты». В результате удара погибли четыре человека, ещё 16 получили ранения, девять из них были госпитализированы. Поврежден гражданский логистический объект.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские оккупанты в пятницу, 17 июля, нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Изюму в Харьковской области. В результате обстрела ранения получили трое детей и один мужчина.