Харьковщина под массированными ударами: погибли два человека

Последствия удара по Малой Даниловке. Фото: Александр Глобов/Telegram

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

10 июля российские войска нанесли массированный удар по населенным пунктам Харьковской области . Самый трагический удар пришелся на село Слатыно, где FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. В результате атаки есть погибшие. Также обстрелам подверглись Малая Даниловка и поселок Тетлега, где повреждены жилые дома и инфраструктура.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Дрон попал в автомобиль

По данным следствия, около 08:00 российские военные атаковали с помощью FPV-дрона автомобиль Toyota RAV4, который двигался по селу Слатыно Харьковского района. В результате прямого попадания погибли двое гражданских лиц — водитель и пассажир. Дергачевская окружная прокуратура Харьковской области возбудила досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей.

Удар по Малой Даниловке

Утром враг атаковал и поселок Малая Даниловка. В результате обстрела повреждено около десяти жилых домов. Также были повреждены отдельные линии электро- и газоснабжения. Несколько местных жителей обратились к врачам из-за острой стрессовой реакции. Информации о тяжело пострадавших нет.

Для владельцев поврежденных домов община организует доставку материалов для временного устранения повреждений. Жителям также рекомендуют вызвать полицию для фиксации разрушений, после чего подать заявление на компенсацию через приложение "Дія" или ЦНАП в рамках программы "єВідновлення". Коммунальные службы уже убрали обломки на месте падения, поэтому движение транспорта осуществляется в обычном режиме. Специалисты общины продолжают работать на месте и помогать пострадавшим.

Атака на поселок

Тетлега Около 10:40 российский беспилотник атаковал территорию поселка Тетлега. В результате попадания поврежден частный дом и разрушен гараж. По предварительной информации, люди не пострадали.

Как сообщали Новини.LIVE, российский FPV-дрон убил женщину, которая оставалась единственной жительницей приграничного села в Харьковской области. Она шла пешком по дороге, когда беспилотник нанёс удар. Медики боролись за её жизнь, но спасти пострадавшую не удалось.

Также Новини.LIVE писали, что россияне в ночь на 10 июля атаковали дронами город Валки в Харьковской области. В результате вражеского обстрела возник пожар, повреждены дома, также известно о жертве.