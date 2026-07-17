Комфортное лето без осадков: погода на Харьковщине завтра

Люди на улице Харькова. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Харьковской области сохраняется приятная и умеренно тёплая летняя погода. Синоптики прогнозируют сухие и солнечные выходные, однако отмечают, что уже с началом новой недели в регион начнет возвращаться настоящая июльская жара, которая впоследствии принесет с собой летние грозовые дожди.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 18 июля

В субботу в Харьковской области ожидается переменная облачность. Ветер будет северного направления со скоростью 5–10 м/с.

По области: без осадков. Температура воздуха составит ночью +10…+15°, а днем столбики термометров поднимутся до +21…+26°.

В Харькове: ночная температура будет в пределах +11…+13°, осадков не ожидается. Днем ожидается +22…+24°.

Пожарная опасность в регионе

На фоне сухой погоды ситуация с пожарной опасностью в области остается неоднородной. Согласно данным синоптиков, на 18 июля уровень угрозы существенно различается в зависимости от района. Так, в Золочеве объявлен чрезвычайный (пятый) класс опасности. Высокий (четвертый) уровень прогнозируют для Богодухова и Лозовой. В то же время в Харькове, Коломаке, Слобожанском, Великом Бурлуке, Берестине и Изюме зафиксирован средний класс пожарной опасности. Самым безопасным остается Купянск, где действует низкий уровень угрозы. Несмотря на спокойную погоду, спасатели просят жителей зон повышенного риска быть бдительными.

Прогноз на 19–22 июля

Прохлада продлится недолго, и вскоре лето начнёт полноценно вступать в свои права:

19 июля: погода будет малооблачной и без осадков. Ветер переменного направления, 3–8 м/с. Воздух ночью прогреется до +12…+17°, а днём ожидается потепление до +23…+28°.

20 июля: в регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер будет слабым, переменного направления, 3–8 м/с. Ночью ожидается +13…+18°, а днём столбики термометров покажут жаркие +27…+32°.

21 июля: ожидается переменная облачность. Ночью без осадков при температуре +15…+20°, а днём местами пройдёт небольшой дождь, температура воздуха прогреется до +28…+33°. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с.

22 июля: сохранится переменная облачность. Пройдет небольшой кратковременный дождь, местами прогремит гроза. Ветер западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +18…+23°, днем столбики термометров покажут +26…+31°.

В течение 23–27 июля, по предварительному прогнозу Украинского гидрометцентра, погода несколько изменится: 23 июля пройдут кратковременные дожди с грозами, а уже 24–27 июля ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха в этот период будет колебаться ночью от +11 до +18°, а днем составит +21…+28°.

Как сообщали Новини.LIVE, на Журавлевском острове в Харькове завершили обустройство первой пляжной зоны, а уже в ближайшее время там могут появиться ещё два новых пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют капитально обновить сквер Тихонова на улице Клочковской, 3. Вместо обычной зеленой зоны хотят создать современное арт-пространство с новыми зонами отдыха, арт-объектами, дополнительным озеленением и велодорожкой, которая соединит сквер с Университетской горкой.