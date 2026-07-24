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Главная Харьков Коммунальные услуги в Харькове в августе: тарифы для горожан

Коммунальные услуги в Харькове в августе: тарифы для горожан

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 16:39
Тарифы в Харькове с 1 августа 2026 года: электричество, газ и проезд
Женщина считает счета за коммунальные услуги. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

С 1 августа 2026 года для жителей Харькова и области большинство коммунальных тарифов останется на нынешнем уровне. Фиксированные цены на электроэнергию и газ продолжат действовать. Бесплатным останется и проезд в городском общественном транспорте. В то же время некоторые потребители смогут сократить расходы на электроэнергию благодаря льготному тарифу и двухзонному счетчику.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Цена на электроэнергию

Для бытовых потребителей стоимость электроэнергии составит 4,32 грн за кВт·ч. Для домов и квартир с электроотоплением будет действовать льготный тариф — 2,64 грн за кВт·ч. Он применяется при условии, что месячное потребление не превышает 2000 кВт·ч. Если использовано больше электроэнергии, весь объем потребления будет оплачиваться по стандартной цене.

Сэкономить на электроэнергии также могут владельцы двухзонных счетчиков. В период с 23:00 до 07:00 действует ночной тариф, по которому электроэнергия стоит вдвое дешевле.

Сколько стоит газ

Для большинства бытовых потребителей цена на природный газ в июле не изменится. Стоимость для харьковчан составит 7,96 грн за кубометр.

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Бесплатный проезд

В Харькове по-прежнему будет действовать бесплатный проезд в городском коммунальном транспорте. Пассажирам не нужно будет платить за поездки в метро, трамваях, троллейбусах и коммунальных автобусах. В то же время тариф в частных маршрутках может меняться. На стоимость проезда влияют цены на топливо, техническое обслуживание и другие расходы перевозчиков.

Как сообщали Новини.LIVE, инициатива председателя Ассоциации прифронтовых городов и общин Игоря Терехова по снижению ставки НДС на товары первой необходимости до 5% способствует преодолению бедности. Это доказано европейским опытом.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове 25 июля часть Индустриального района останется без электроэнергии. Свет отключат из-за неотложных ремонтных работ. Ограничение будет действовать в течение десяти часов — с 8:00 до 18:00. Без электроснабжения останутся жители десятков улиц, переулков и проездов, а также поселков Затишье и Плитково.

тарифы коммунальные услуги Харьков
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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