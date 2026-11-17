Заместитель командира полка беспилотных систем "Кракен 1654" Даниил Положухно. Фото: Новини.LIVE

Более полугода украинские военные готовили операцию «Вивальди», которая позволила остановить продвижение россиян и создать условия для наступательных действий. Силы обороны постепенно уничтожали артиллерию, технику, позиции операторов дронов и склады горючего оккупантов. Из-за потерь россияне были вынуждены перенести топливные склады за пределы оккупированной Луганщины и даже использовать гражданские автомобили для снабжения войск. Но изменения на поле боя касаются не только фронта. Новые технологии беспилотников заставляют украинских защитников постоянно искать способы противодействия, особенно вблизи Харькова, куда все чаще долетают вражеские FPV-дроны. Сейчас военные работают над альтернативами Starlink и рассматривают возможность применения опыта "Вивальди" на других направлениях.

Как удалось нарушить логистику оккупантов, смогут ли ВСУ повторить такую операцию на других направлениях и насколько реально защитить Харьков от FPV-дронов об этом в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Веронике Марченко рассказал заместитель командира полка беспилотных систем "Кракен 1654" Даниил Положухно.

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Даниил Положухно — заместитель командира полка беспилотных систем "Кракен 1654". Фото: Новини.LIVE

Полгода строгой секретности: как готовилась операция "Вивальди"

— Операция "Вивальди" — одна из самых загадочных и эффективных операций за последнее время. По вашему мнению, что россияне испытали на себе во время этой операции и почему это стало для них шоком?

— На сегодняшний день можно сказать, что россияне увидели слаженную работу Сил обороны, а именно в виде действий Третьего армейского корпуса. Россияне увидели, что Силы обороны могут навязывать свои правила на поле боя. Если все подразделения действуют слаженно, выполняя замысел командира корпуса, то мы можем влиять на поле боя таким образом, что действия по продвижению противника останавливаются, и мы можем навязать свои условия для того, чтобы создать благоприятные предпосылки для продвижения наших сил.

Сначала всем подразделениям корпуса нужно было остановить инфильтрацию противника. Если говорить о событиях год назад, то противник очень активно использовал тактику инфильтрации. Многие бригады, которые только что прибыли на тот момент, сами еще не могли справиться с этой инфильтрацией, поэтому был организован координационный центр, который занимался совместной работой и координацией между подразделениями, чтобы остановить ее.

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Мы, как полк беспилотных систем, со своей стороны помогали разведывательными средствами и поражением так называемых очагов инфильтрации, которые существовали на тот момент. Когда инфильтрацию остановили, следующим этапом стало формирование и подготовка поля боя.

В свою очередь все подразделения корпуса и наш полк также начали готовить поле боя, чтобы создать условия для наземной операции. Одним из этих этапов было снижение огневого потенциала противника. То есть все артиллерийские средства, которые противник накапливал на передовой, были уничтожены. Все точки запуска противника также находились под нашим огнем.

Мы их находили, раскрывали всю систему беспилотных систем противника тех подразделений, которые стояли напротив нас. Это три армии: прежде всего 20-я общевойсковая и 25-я общевойсковая, а также часть 1-й танковой.

Основной задачей было уничтожить их систему ведения войны, так сказать, их систему БПС. Это в дальнейшем дало возможность нашим силам продвигаться, а противник не мог наносить по ним удары, не наблюдал за нашими силами и т. д. Второй и третий этапы проходили параллельно. Таким образом, третьим этапом было снижение мобильности противника.

Все понимали, что противник время от времени совершает механизированные натиски, пытается пробить передний край и доехать своими колоннами — совершить так называемый механизированный штурм. В свою очередь, перед нами поставили задачу полностью обнаруживать все укрытия с техникой противника и уничтожать ее. Это привело к тому, что противник отказался от механизированных навалов, поскольку у него просто не было возможности собрать необходимое количество техники для их проведения. Все это создало определенные предпосылки на поле боя.

Даниил Положухно об операции "Вивальди". Фото: Новини.LIVE

Битва за энергию: как ВСУ устроили оккупантам топливный коллапс и заставили возить топливо на гражданских автомобилях

— Еще из ключевого можно сказать, что командир корпуса Андрей Билецкий очень четко определил один из главных факторов сейчас на поле боя — это энергия. На сегодняшний день энергия на поле боя — это именно топливо. Командир корпуса четко определил, что нам нужно создать топливный кризис у противника именно на тактическом уровне. Но чтобы создать его на тактическом уровне, нужно было проделать очень большую работу на оперативном уровне.

В свою очередь, это работа как раз наших средств middle-strike ("мидл-страйков") и тяжелых средств, с помощью которых мы выбивали склады ГСМ противника в тылу. Он пытался их рассредоточить, но мы все равно продолжали их уничтожать. Впоследствии это привело к тому, что противник вообще вынес свои склады горюче-смазочных материалов за пределы временно оккупированной Луганской области — перенес их в Воронежскую область.

Оттуда он пытается завозить топливо на топливозаправщиках и снабжать свои войска. Соответственно, радиус подвоза у противника достиг нескольких сотен километров. Понимая это, мы начали уничтожать эти топливозаправщики на основных логистических маршрутах. Противник начал менять маршруты с основных на запасные и резервные. Мы их выявляли и также уничтожали эти автоцистерны. Все это привело к так называемому топливному кризису противника.

Он не отказался от попыток завозить топливо, но на сегодняшний день ситуация такова, что противник на гражданских автомобилях пытается завозить топливо на временно оккупированную территорию Украины и снабжать свои войска. Однако на гражданских машинах невозможно завезти то количество топлива, которое необходимо для обеспечения войск. И вот наступил тот момент, когда с приемлемым уровнем риска уже можно было провести наземную операцию. С этого момента и началась операция "Вивальди".

Журналистка Вероника Марченко и заместитель командира полка беспилотных систем "Кракен 1654" Даниил Положухно во время интервью. Фото: Новини.LIVE

— Здесь сразу возникает вопрос: сколько примерно времени заняла подготовка к этой операции?

— Более полугода — и это только подготовка.

— И всё это удавалось держать в полной тайне, потому что операция «Вивальди» действительно стала для всех неожиданной.

— Я скажу так: скрыть эту информацию от противника было гораздо легче, чем от украинского общества, OSINT-еров, блогеров и так далее.

— Если говорить именно о деятельности беспилотных систем, применялись ли какие-то новые технологии во время этой операции?

— Именно в операции "Вивальди" применялось очень много различных вариантов новых технологических решений, к которым мы пришли. Они используются и сейчас. О многих вещах, которые мы применяем, мы не рассказываем, чтобы противник не смог до конца понять, что это такое, и адаптироваться.

— Если говорить о том, что можно разглашать, какой технологией вы больше всего гордитесь и считаете это действительно технологическим прорывом?

— Прямо прорывом — я не скажу, это больше касается тактики применения. Думаю, вы слышали о десантировании НРК-камикадзе, которые десантировались с бомбардировщиков, добирались в тыл противника — в относительный тыл — и там передвигались. Никто, сидя в КСП полка или дивизии, не думал, что к нему сейчас может заехать маленькая, но очень эффективная НРК.

В своё время это привело к некоторому хаосу: противник не понимал, что произошло — то ли ДРГ куда-то проникла, то ли что-то ещё. Сначала они до конца не понимали, что вообще происходит. Также из интересного — это применение НРК с огневыми средствами. Очень интересный опыт именно комплексного их применения во время операции.

Было применено ещё много различных тактик с использованием middle-strike, о которых противник до сих пор не догадывается. И надеюсь, еще некоторое время он не поймёт некоторых нюансов нашей тактики применения middle-strike.

Операции "Вагнер" или "Бах": опыт "Вивальди" можно масштабировать на Запорожье и другие участки фронта

— Раньше россияне считали, что на расстоянии 30–50 километров они находятся, так сказать, в безопасности. Есть ли вообще сейчас место на ВОТ, куда не смогли бы добраться дроны "Кракена"?

— Относительно безопасно они сегодня могут чувствовать себя за 100 километров, но нужно понимать, что есть логистические маршруты — на этих участках они не смогут чувствовать себя свободно. Есть также много их военных объектов, о которых мы знаем. Я не думаю, что они чувствуют себя там в безопасности, потому что понимают: не сегодня, так завтра туда прилетит.

Какие-то условные построения и тому подобное на временно оккупированной территории они уже на многих участках не проводят. То есть на сегодняшний день они нигде не чувствуют себя в полной безопасности. Возможно, какого-то чувства ужаса на всей этой территории у них еще нет, но это вопрос времени — мы над этим работаем.

И главный результат "Вивальди" на сегодня — это не просто освобожденные территории, а понимание того, что это можно создать и на другом участке фронта. Понятен комплекс мер, которые нужно предпринять, понятно, как организовать работу. Это можно повторить — условно говоря, будет не "Вивальди", а "Вагнер" или "Бах", это можно сделать где-нибудь в Запорожье или еще где-то. Для этого есть понятный чек-лист, так называемые стандартные операционные процедуры. Все понятно, что нужно делать.

— Стоит ли нам ждать следующего "сезона Вивальди"?

— Всегда стоит ждать чего-то хорошего.

Командир полка беспилотных систем "Кракен 1654" Даниил Положухно общается с журналисткой. Фото: Новини.LIVE

Ограничения спутниковой связи: какие альтернативы будет применять украинская армия

— Во время этой операции, конечно, у нашей армии были определенные препятствия, например, ограничения со стороны Starlink. Почувствовали ли вы это на себе во время выполнения боевых задач?

— Нужно понимать: даже если, условно говоря, завтра полностью перестанет работать Starlink, нам нужно будет продержаться от трёх до шести месяцев, пока не будет найдено какое-то более-менее технологичное решение, которое просто изменит характер войны с нашей стороны, и мы адаптируемся к этому.

И я хочу сказать, что то, что произошло со Starlink, — возможно, это даже к лучшему. Возможно, это был тот толчок, который дал многим понимание того, что Starlink может исчезнуть и нужно работать над альтернативами. И над ними начали работать ещё активнее. Это не обязательно спутниковая связь — это различные варианты связи, над которыми мы стали работать ещё интенсивнее.

Как ВСУ противодействуют российским FPV-дронам на оптоволокне вокруг Харькова

— Наш несокрушимый город-герой Харьков постоянно подвергается обстрелу из всего возможного вооружения, имеющегося у врага, но с этой весны появилась ещё и новая угроза — FPV-дроны начали долетать не просто до окраин города, а залетать, можно сказать, и в центр. Только сегодня, по последним новостям, напротив здания ОГА в центре обнаружили FPV-дрон. Как военный специалист, объясните, в чём сейчас заключается главная сложность противодействия FPV-дронам?

— Что касается дронов на оптоволокне, то здесь все же более понятно уже сегодня, как противодействовать именно в городе. Город занимается внедрением этих технологий, тем, как над этим работать. Интересно также, что в случае с оптоволоконными дронами проще понять, что нужно оттеснять так называемые точки взлета противника — поработать над ними и оттеснить их, ведь возможности оптоволоконных катушек ограничены. И хотя у россиян уже есть единичные случаи использования 50-километровых или даже 80-километровых катушек оптоволокна, всё равно: чем длиннее оптоволокно, тем выше процент его обрывов.

И здесь просто нужны два момента. Первый — контрпилотная борьба, то есть оттеснение точек взлета противника, их уничтожение для того, чтобы они отодвигались дальше. И второе — это определенные системы противодействия, которые сейчас используются вокруг города и помогают.

— Я думаю, все жители Харькова заметили, что интенсивность FPV уменьшилась. Это может свидетельствовать о том, что Силы обороны нашли какие-то конкретные решения, чтобы отодвинуть вот эти точки взлета у врага?

— Я не скажу, что речь идет именно о точках взлета — скорее, о других вариантах противодействия, о второй части. Мы продвинулись в этом направлении, и на какое-то время это обеспечит безопасность нашего города. Но нужно понимать, что это постоянная игра. Это игра, условно говоря, в шахматы, где каждый по очереди просто делает свой ход.

То, что мы сегодня нашли какое-то решение, которое обеспечит безопасность, не означает, что через неделю всё будет так же стабильно, потому что через неделю противник придумает что-то новое, так сказать, интересное, и нам придется находить уже своё решение. И это постоянные шаги один за другим.

Миф о 100% защите: реально ли закрыть город-миллионник антидроновым куполом

— Один из вариантов противодействия, который уже всем известен, — антидроновый купол над Харьковом. Возможно ли действительно защитить город-миллионник от нашествия FPV-дронов вот таким куполом?

— Действительно, полностью закрыть невозможно. Все должны понимать: закрыть от чего, от каких типов. Просто защитить от FPV невозможно, потому что это очень дешевое оружие. Если противник просто увидит, что какой-то процент сбиваемых дронов у него сильно вырос, то он либо увеличит масштаб — добавит такое количество, с которым мы не сможем справиться.

Этот купол всё равно не сможет защитить так, чтобы ничего не пролетело. Поэтому, я думаю, полностью обезопасить невозможно. Нет таких систем в мире — Израиль говорит о своём «Железном куполе», что всё равно они пропускают и что-то у них туда прилетает. Потому что массовость: если у противника есть массовое дешёвое оружие, то очень трудно — системы противодействия очень часто дороже, чем системы нападения. Это один из условных законов войны.

Харьков больше всех находится под большой угрозой. Если бы, пожалуй, сегодня у противника не было его экзистенциального вопроса в виде Донбасса, именно с которого, условно говоря, всё и началось... И я считаю, что так называемая битва за Донбасс решит либо судьбу всей войны, либо, как минимум, судьбу многих городов в Украине в дальнейшем, потому что на сегодняшний день Донбасс является своего рода щитом для всей Украины. И там разворачивается очень большая битва, которую нам всем еще предстоит пройти.

Массовые мероприятия в прифронтовых регионах: почему на пятый год войны нельзя привыкать к тревогам

— Но вы нормально относитесь к празднованиям, которые могут проходить в Харькове? День города, ещё какие-то праздничные мероприятия…

— Я нормально отношусь к сдержанным празднованиям в военное время, а плохо отношусь к, пожалуй, очень большим скоплениям людей, потому что мы видим угрозы, которые у нас сегодня есть. Думаю, все недавно видели трагедию, произошедшую в Комышувасе, где на сегодняшний день 31 человек погиб и 50, если не ошибаюсь, числятся пропавшими без вести. И хорошо, что на эти праздники, которые у нас были, не прилетел где-то какой-нибудь КАБ, условно говоря, или не летел какой-нибудь "Шахед" и не упал.

— Многие уже перестали соблюдать необходимые меры безопасности, особенно на пятый год полномасштабного вторжения. Что бы вы пожелали харьковчанам в это непростое время от себя?

— Я могу просто привести пример: многие харьковчане, и не только харьковчане, а вообще граждане страны, очень привыкли к воздушным тревогам и даже не ходят в укрытия. Я уже не говорю о каких-то укрытиях именно в подвалах и т. п. — они вообще не укрываются даже за двумя стенами, как того требуют элементарные правила.

А когда прилетает — все, с кем я общался, когда прилетает под дом, окна вылетают, — тогда все эти люди уже идут в укрытие и так далее. Пожалуй, нужно не ждать того момента, когда в твоей жизни уже возникнет так называемый прецедент, а нужно соблюдать эти правила, стараться следовать им в повседневной жизни уже сейчас и беречь себя.

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