Харьковскому центру крови нужно больше доноров

Центр приглашает всех сдавать кровь, в первую очередь, людей с отрицательным резус-фактором крови

В Харькове, втором по величине городе Украины, расположен большой центр донорства крови. С начала полномасштабной войны потребности в донорской крови в Харьковской области возросли. Запросы поступают как от военных, так и от гражданских. С 25 февраля, когда российские снаряды попали в здание и в результате один донор погиб и трое были ранены, операции переместились в подвал. О том, как Харьковская служба крови работает в условиях войны и каких доноров им не хватает — читайте в нашем материале Новини.LIVE.

Год работы и жизнь в подвале

24 февраля, несмотря на панику и опасность, сотрудники службы крови пришли на работу. Заведующая отделом заготовки крови и ее компонентов Алина Потапенко вспоминает, как в то утро звонила руководству, чтобы понять, что с работой. Говорит, директор спокойным голосом ей ответил: "Мы медики, ничего не обсуждается, мы едем на работу". Женщина живет в Дергачевском районе, оставлять свою дочь дома не стала и забрала с собой — там она точно была бы в безопасности.

"Мы тогда здесь ночевали, и я вот ни разу еще не была дома", — говорит медик.

Уже в тот день люди стали приходить сдавать кровь. Сначала до медучреждения только доносились звуки обстрелов, и они продолжали принимать доноров на третьем этаже. Но уже 25 февраля здание оказалось под огнем российских снарядов. Тогда три человека пострадали и один погиб.

"Он пришел, чтобы быть донором, но у него были противопоказания. Мужчина ждал на улице, пока его родные сдадут кровь. И в это время произошел обстрел", — вспоминает Алина Потапенко.

От взрывов большие панорамные окна в зале с донорами разбились. Медики экстренно отключали людей от аппаратов и спускали в подвал. Многие из доноров остались ночевать в медучреждении — кто-то хотел досдать кровь, а кто-то просто боялся выходить на улицу. После этого все оборудование медики перенесли в подвал. Помогали все спускать добровольцы и посетители службы крови.

"Там ничего не было, голые стены и пол. Где-то нашли куски линолеума, чтобы хоть как-то это привести в порядок. Но другого выбора не было — мы должны предоставить донорам безопасность. Уже на следующий день мы снова заработали с восьми утра", — говорит женщина.

Но подвал стал не только новым местом приема доноров, но и домом для работников. Алина говорит, что она здесь живет не сама — таких, как она, здесь немало. Многие проживают на Дергачевском направлении, многие работники вообще без домов. Бомбоубежище в здании большое, здесь смогли расположиться более ста человек — сотрудники, их родственники и даже знакомые.

Долгое время Харьковская служба крови работала без выходных, с самого утра и до вечера. Каждый день к ним приходило столько же доноров, как и в мирное время. "Было очень сложно, общественного транспорта не было, происходили постоянные обстрелы, но люди приходили пешком и даже с детьми", — вспоминает заместитель директора заведения Елена Малыгон.

Только летом у них появился выходной в воскресенье. И первый день отдыха работники потратили на то, чтобы привести в порядок подвал. Теперь здесь есть напольное покрытие, покрашены стены, а также развешены картины.

Несмотря на то, что ситуация в городе стабилизировалась, переносить оборудование обратно вверх медики не планируют. Ведь обстрелы хоть и единичны, но есть, и нельзя подвергать опасности доноров и сотрудников. Также во время воздушных тревог все должны спускаться в укрытие и останавливать процесс.

"Если мы будем часто это делать, то перестанем выполнять свою функцию. Мы не сможем полноценно работать. Поэтому вопрос возвращения на этажи даже не рассматривается", — говорит Елена Малыгон.

Доноры нужны постоянно

Центр обеспечивает компонентами донорской крови все гражданские медучреждения, роддома, военный госпиталь. Сейчас, во время боевых действий потребности, в донорской крови увеличились, и она нужна постоянно.

"Мы не говорим, что у нас нет крови. Но бывают дни, когда потребности резко увеличиваются, а нам нужно, чтобы постоянное количество доноров приходило и сдавали кровь для обеспечения", — говорит врач-трансфизиолог Центра службы крови Сергей Гладкий.

На Харьковщине есть около 10 тысяч кадровых доноров — это те, кто сдают кровь не менее двух раз в год. Но многие из них эвакуировались. Харьковская служба крови постоянно через социальные сети призывает харьковчан приходить к ним, ведь каждая сдача крови спасает чью-то жизнь.

Половина приходящих сегодня доноров — это новички. Часто появляются в центре известные люди. Так, харьковский художник Гамлет Зиньковский не только сам сдает кровь, но создал мурал, чтобы популяризировать донорство.

Как стать донором

Центр приглашает всех сдавать кровь, в первую очередь людей с отрицательным резус-фактором.

Все, что нужно иметь при себе, — это паспорт и индикационный код. Не берут кровь у тех, кто делал тату или пирсинг в течение года, удалял зубы в течение десяти дней или раньше. Перед тем как идти сдавать кровь, за 48 часов нельзя употреблять алкоголь, вечером накануне отказаться от жирных и копченых продуктов, на завтрак не пить кофе, не есть бананы, молочные продукты, яйца, за два часа не курить. Завтракать лучше чаем и кашей. Также среди требований — отсутствие хронических заболеваний, вес свыше 50 кг, возраст старше 18 и менее 60 лет.

По всей стране есть около 300 медицинских учреждений, где люди могут сдать кровь. Несмотря на то, что российские войска обстреливали электростанции, поставки электроэнергии в клиниках гарантированы, а центры крови могут продолжать работу в случае отключения.