Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Харьков arrow "Каждый может спасти чью-то жизнь": Харьковскому центру крови нужно больше доноров arrow

"Каждый может спасти чью-то жизнь": Харьковскому центру крови нужно больше доноров

20 февраля 2023 10:00
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Харьковскому центру крови нужно больше доноров
Центр приглашает всех сдавать кровь, в первую очередь, людей с отрицательным резус-фактором крови
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харькове, втором по величине городе Украины, расположен большой центр донорства крови. С начала полномасштабной войны потребности в донорской крови в Харьковской области возросли. Запросы поступают как от военных, так и от гражданских. С 25 февраля, когда российские снаряды попали в здание и в результате один донор погиб и трое были ранены, операции переместились в подвал. О том, как Харьковская служба крови работает в условиях войны и каких доноров им не хватает — читайте в нашем материале Новини.LIVE.

Год работы и жизнь в подвале

24 февраля, несмотря на панику и опасность, сотрудники службы крови пришли на работу. Заведующая отделом заготовки крови и ее компонентов Алина Потапенко вспоминает, как в то утро звонила руководству, чтобы понять, что с работой. Говорит, директор спокойным голосом ей ответил: "Мы медики, ничего не обсуждается, мы едем на работу". Женщина живет в Дергачевском районе, оставлять свою дочь дома не стала и забрала с собой — там она точно была бы в безопасности.

Читайте также:

"Мы тогда здесь ночевали, и я вот ни разу еще не была дома", — говорит медик.

Уже в тот день люди стали приходить сдавать кровь. Сначала до медучреждения только доносились звуки обстрелов, и они продолжали принимать доноров на третьем этаже. Но уже 25 февраля здание оказалось под огнем российских снарядов. Тогда три человека пострадали и один погиб.

"Он пришел, чтобы быть донором, но у него были противопоказания. Мужчина ждал на улице, пока его родные сдадут кровь. И в это время произошел обстрел", — вспоминает Алина Потапенко.

От взрывов большие панорамные окна в зале с донорами разбились. Медики экстренно отключали людей от аппаратов и спускали в подвал. Многие из доноров остались ночевать в медучреждении — кто-то хотел досдать кровь, а кто-то просто боялся выходить на улицу. После этого все оборудование медики перенесли в подвал. Помогали все спускать добровольцы и посетители службы крови.

"Там ничего не было, голые стены и пол. Где-то нашли куски линолеума, чтобы хоть как-то это привести в порядок. Но другого выбора не было мы должны предоставить донорам безопасность. Уже на следующий день мы снова заработали с восьми утра", говорит женщина.

Но подвал стал не только новым местом приема доноров, но и домом для работников. Алина говорит, что она здесь живет не сама — таких, как она, здесь немало. Многие проживают на Дергачевском направлении, многие работники вообще без домов. Бомбоубежище в здании большое, здесь смогли расположиться более ста человек — сотрудники, их родственники и даже знакомые.

Долгое время Харьковская служба крови работала без выходных, с самого утра и до вечера. Каждый день к ним приходило столько же доноров, как и в мирное время. "Было очень сложно, общественного транспорта не было, происходили постоянные обстрелы, но люди приходили пешком и даже с детьми", вспоминает заместитель директора заведения Елена Малыгон.

Только летом у них появился выходной в воскресенье. И первый день отдыха работники потратили на то, чтобы привести в порядок подвал. Теперь здесь есть напольное покрытие, покрашены стены, а также развешены картины.

null

Несмотря на то, что ситуация в городе стабилизировалась, переносить оборудование обратно вверх медики не планируют. Ведь обстрелы хоть и единичны, но есть, и нельзя подвергать опасности доноров и сотрудников. Также во время воздушных тревог все должны спускаться в укрытие и останавливать процесс.

"Если мы будем часто это делать, то перестанем выполнять свою функцию. Мы не сможем полноценно работать. Поэтому вопрос возвращения на этажи даже не рассматривается", говорит Елена Малыгон.

Доноры нужны постоянно

Центр обеспечивает компонентами донорской крови все гражданские медучреждения, роддома, военный госпиталь. Сейчас, во время боевых действий потребности, в донорской крови увеличились, и она нужна постоянно.

"Мы не говорим, что у нас нет крови. Но бывают дни, когда потребности резко увеличиваются, а нам нужно, чтобы постоянное количество доноров приходило и сдавали кровь для обеспечения", говорит врач-трансфизиолог Центра службы крови Сергей Гладкий.

null

На Харьковщине есть около 10 тысяч кадровых доноров — это те, кто сдают кровь не менее двух раз в год. Но многие из них эвакуировались. Харьковская служба крови постоянно через социальные сети призывает харьковчан приходить к ним, ведь каждая сдача крови спасает чью-то жизнь.

Половина приходящих сегодня доноров — это новички. Часто появляются в центре известные люди. Так, харьковский художник Гамлет Зиньковский не только сам сдает кровь, но создал мурал, чтобы популяризировать донорство.

 

Как стать донором

Центр приглашает всех сдавать кровь, в первую очередь людей с отрицательным резус-фактором.

Все, что нужно иметь при себе, — это паспорт и индикационный код. Не берут кровь у тех, кто делал тату или пирсинг в течение года, удалял зубы в течение десяти дней или раньше. Перед тем как идти сдавать кровь, за 48 часов нельзя употреблять алкоголь, вечером накануне отказаться от жирных и копченых продуктов, на завтрак не пить кофе, не есть бананы, молочные продукты, яйца, за два часа не курить. Завтракать лучше чаем и кашей. Также среди требований — отсутствие хронических заболеваний, вес свыше 50 кг, возраст старше 18 и менее 60 лет.

По всей стране есть около 300 медицинских учреждений, где люди могут сдать кровь. Несмотря на то, что российские войска обстреливали электростанции, поставки электроэнергии в клиниках гарантированы, а центры крови могут продолжать работу в случае отключения.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

11:39 Меган Фокс вернулась в Instagram и прокомментировала слухи об изменах Machine Gun Kelly

11:36 В москву прибыл глава МИД Китая: какова цель визита

11:36 От ВИЧ до хронического бронхита: 12 болезней, которых не должно быть у военного

Новина з фото

11:35 У разведчиков одесской бригады морской пехоты поселились "аисты"

Срочная новость

11:18 Президент США Джо Байден прибыл в Киев, — российский оппозиционер Марк Фейгин

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

11:14 Россияне испытали в Одесской области новый тип оружия

11:14 Василий Ломаченко обратился к болельщикам и уехал из Украины

11:12 Адель и Эд Ширан отказались выступать на коронации Чарльза III

11:03 Оккупанты с марта закрывают выезд из Бердянска: в чем причина

11:03 Возможные точечные удары: подлодка россиян наготове, — Гуменюк

Срочная новость

11:18 Президент США Джо Байден прибыл в Киев, — российский оппозиционер Марк Фейгин

Новина з відео

10:37 ​​​Россияне сосредоточили в Луганской области большое количество войск, возможно, под какую-то дату, — Гайдай

Новина з відео

10:09 Неужели Байден? Центр Киева перекрыли, на дорогах заметили кортеж дипломатии США

Новина з відео

09:38 Девятая годовщина расстрелов на Майдане: в Украине чтят память Героев Небесной Сотни

Новина з відео

08:02 В Бразилии из-за наводнений и оползней погибли уже 36 человек

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

06:00 Масленица 2023: оригинальные и красивые поздравления в прозе, стихах и открытках

Новина з відео

22:16 Зеленский провел заседание Ставки в расширенном формате: какая ситуация на фронте

Новина з відео

20:06 Надя Дорофеева выполнила завещание украинского защитника, который погиб на войне

Новина з відео

16:31 Новая "бавовна" в Донецке: зафиксирован "прилет" в здание оккупационной "прокуратуры"

Новина з відео

12:38 В Бердянске произошел пожар на базе отдыха, где оккупанты обустроили госпиталь

18:00 Что такое "критическое игнорирование", и как оно помогает чистить информационное пространство

Эксклюзив

12:00 Как создать гостинично-туристический бизнес во время пандемии Covid и развить его во время войны: опыт Poderey Villas

Эксклюзив

08:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. БМП

Оновлено

15:00 Сидеть весь день вредно для здоровья — ученые нашли простой способ этому противостоять

10:00 Израиль слезает с забора: помощь Украине будет увеличена, вопрос с поставками оружия остался открытым

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 51-я. Возле границы враг строит военные лагеря

22:00 Как россия дестабилизирует ситуацию в Молдове

Рік великої війни

19:30 Что происходит на рынке труда Украины с начала войны

Эксклюзив

18:20 Для полного перехода на украинский язык Одесской области понадобится 10 лет: представительница языкового омбудсмена на Юге Ярослава Витко-Присяжнюк

Эксклюзив

18:00 Россия накапливает ракеты и стягивает к границам с Украиной авиацию: какой может быть атака 24 февраля

Актуальное по теме

None 20 Февраль 11:06

​​​Россияне сосредоточили в Луганской области большое количество войск, возможно, под какую-то дату, — Гайдай

None 20 Февраль 10:48

В россии военный врач отказался ехать на войну: как отреагировали власти

None 20 Февраль 09:57

Россия заявит о захвате Бахмута к годовщине вторжения, независимо от реальной ситуации, — минобороны Британии

None 20 Февраль 10:28

Россияне обстреляли Харьковскую область: много раненых среди мирных жителей региона

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB