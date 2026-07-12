Обстрелы Харьковской области: 20 пострадавших, разрушения в области

Последствия удара по Золочеву. Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и ещё семи населённым пунктам Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 20 человек, в том числе двое детей. Повреждения получили жилые дома, медицинское учреждение, автозаправка, бизнес-центры и другие гражданские объекты. На отдельных участках фронта бои не прекращаются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Последствия атаки

Под ударами оказались Харьков и семь населенных пунктов области. Всего пострадали 20 человек, среди них двое детей. В Харькове ранения и травмы получили 12 человек. Среди пострадавших — 14-летняя девочка, а 16-летняя девушка перенесла острую стрессовую реакцию. В Изюме пострадали семь человек, еще один 57-летний мужчина получил ранения в селе Шевченково Первое Вовчанской общины.

Кроме того, российские беспилотники атаковали Немишлянский, Шевченковский и Киевский районы Харькова.

Чем атаковали

В течение суток войска РФ применили в Харьковской области ракету, реактивную систему залпового огня, семь беспилотников "Герань-2", три дрона "Молния", четыре FPV-дрона и ещё 30 беспилотников, тип которых устанавливается.

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Масштабы разрушений

В Харькове повреждены четыре многоквартирных дома, торговый павильон, остекление кафе и велопроката, три бизнес-центра, склад, АЗС, шиномонтаж, автосервис, автомойку, гараж и девять автомобилей. В Богодуховском районе повреждены складские помещения, электросети, два частных дома, хозяйственные постройки, магазин, нежилое здание, медицинское учреждение, легковой автомобиль и машина скорой медицинской помощи.

В Купянском районе повреждены автозаправочная станция, а в Изюме — административное здание, семь многоэтажных домов, три частных дома и два автомобиля.

Эвакуация продолжается

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 169 человек. С момента начала работы пункта здесь уже зарегистрировали 45 307 эвакуированных.

Бои на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 260 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили восемь атак вблизи Волчанска, Лимана, Старицы, а также в направлениях Григоровки, Караичного, Ивановки и Малого Бурлука. На Купянском направлении российские войска четыре раза пытались прорвать оборону в районах Купянска, Подолов, Боровской Андреевки и Петропавловки.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 июля российские войска массированно атаковали населенные пункты Харьковской области . Самый трагический удар пришелся на село Слатыно, где FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. В результате атаки есть погибшие. Также обстрелам подверглись Малая Даниловка и поселок Тетлега, где повреждены жилые дома и инфраструктура.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 10 июля россияне атаковали дронами город Валки Харьковской области. В результате вражеского обстрела возник пожар, повреждены дома. Известно, что один человек погиб и ещё трое пострадали.