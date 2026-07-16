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Главная Харьков Массированные удары по Харькову и области: есть пострадавшие

Массированные удары по Харькову и области: есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 09:44
Обстрелы Харьковщине: 18 пострадавших и атака дронов на город
Спасатель тушит пожар после атаки. Фото: ГСЧС Харьковской области

Российские войска вновь нанесли массированные удары по Харькову и населенным пунктам области. За сутки пострадали 18 человек, в том числе 16-летний подросток. Под ударами оказались жилые кварталы, предприятия, больница, учебное заведение и объекты инфраструктуры. В самом Харькове беспилотники нанесли удары сразу в нескольких районах города.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Ночная атака

Ночью российские беспилотники атаковали Харьков. Предварительно взрывы прогремели в Киевском и Шевченковском районах города. Позже стало известно, что еще один дрон попал в Немишлянский район. Там на территории частного домовладения загорелось хозяйственное сооружение. В Шевченковском районе беспилотник упал на открытой территории одного из городских парков. По предварительным данным, в результате этой атаки никто не пострадал.

Пострадавшие

За прошедшие сутки под ударами оказались Харьков и ещё 23 населённых пункта области. Всего пострадали 18 человек. Больше всего раненых — в Харькове, где травмы получили девять человек, среди которых 16-летний парень. Также есть раненые в селах Юрьевка и Гусинка, поселках Шевченково и Богодухове.

Чем атаковали

Российская армия применила три управляемые авиабомбы, пять дронов "Герань-2", одиннадцать беспилотников "Молния", двенадцать FPV-дронов и ещё 44 беспилотника, тип которых устанавливается.

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Масштабы разрушений

В Харькове повреждены четыре многоэтажных дома, административно-производственное здание, ангар, аптечный склад, гражданское предприятие, кинотеатр, теннисные корты и семь автомобилей.

Повреждения также зафиксированы в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах. Под ударами оказались частные и многоквартирные дома, медицинское учреждение, школа, коммунальное предприятие, электросети, железнодорожная инфраструктура и автомобили.

Эвакуация населения

За сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 213 человек. С начала его работы там уже зарегистрировали 45 953 эвакуированных.

Ситуация на фронте

На фронте за прошедшие сутки зафиксировали 279 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили 15 атак, еще пять штурмов противника остановили на Купянском направлении.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области из-за постоянной угрозы атак FPV-дронов отдельные автомобильные дороги приходится оперативно перекрывать. Такие решения принимаются в режиме реального времени, чтобы обезопасить водителей и обеспечить бесперебойную работу Сил обороны.

Также Новини.LIVE писали, что утром 14 июля российская армия сбросила управляемую авиабомбу на посёлок Слатыно Харьковского района. Удар пришёлся по жилой застройке, в результате чего были повреждены частные дома.

Харьков обстрелы Олег Синегубов
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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