Мэр Харькова Терехов должен возглавить правительство: депутаты

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVЕ

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

На фоне разговоров о возможных кадровых изменениях в правительстве среди претендентов на пост премьер-министра стали упоминать и мэра Харькова Игоря Терехова. В то же время в Верховной Раде призывают не сосредотачиваться исключительно на кадровых вопросах. Депутаты подчеркивают, что главным приоритетом сейчас должны оставаться подготовка к отопительному сезону и поддержка прифронтовых общин.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал депутат от "Слуги народа" Максим Ткаченко.

Кандидат в премьеры

Народный депутат от «Слуги народа» Максим Ткаченко заявил, что считает Игоря Терехова сильной кандидатурой на пост премьер-министра. По его словам, сейчас обсуждаются различные возможные назначения, однако, по его мнению, кандидатуру харьковского мэра также стоит рассмотреть.

"Господин Терехов, на мой взгляд, достаточно сильная кандидатура. Это, безусловно, ослабит город Харьков. Но если сравнивать необходимость такого руководителя на уровне государства или на уровне Харькова, я бы хотел, чтобы он работал в правительстве", — сказал Ткаченко.

Внимание на подготовке

В то же время народный депутат Валерий Гнатенко на заседании Верховной Рады подчеркнул, что кадровые обсуждения не должны отвлекать власть от подготовки страны к следующему отопительному сезону. По его словам, ВР уже предусмотрела необходимое финансирование, а теперь важно обеспечить эффективное использование этих средств.

"Кадровые изменения в правительстве не должны отвлекать нас от подготовки к отопительному сезону. Каждое решение и каждая гривна должны работать на защиту критической инфраструктуры, развитие распределенной генерации и обеспечение бесперебойного теплоснабжения", — заявил Гнатенко.

Опыт Харькова

Отдельно депутат обратил внимание на опыт Харькова, который, несмотря на постоянные российские атаки, продолжает работать и приспосабливаться к условиям войны. Он считает, что такие решения должны внедряться и в других прифронтовых общинах, особенно в Донецкой области.

"Город живет под постоянными обстрелами, но продолжает адаптироваться. Школы, детские сады, сервисные центры и другие важные объекты получают защищенные подземные помещения. Такие решения нужно масштабировать на все прифронтовые общины", — подчеркнул Гнатенко.

Как сообщали Новини.LIVE, экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что мэр Харькова Игорь Терехов является наиболее подходящей кандидатурой на пост премьер-министра Украины. По его словам, многолетний опыт Терехова на посту мэра и председателя Ассоциации прифронтовых городов и общин может быть эффективно использован на общегосударственном уровне.

Также Новини.LIVE писали, что мэр Харькова Игорь Терехов во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил ситуацию в Харькове и ключевые вызовы, стоящие перед государством в условиях войны. Значительное внимание было уделено вопросам поддержки населения, развития национальной экономики и укрепления устойчивости Украины на фоне продолжающейся российской агрессии.