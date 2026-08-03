Терехов против трудовых мигрантов: что заявил мэр Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Игорь Терехов/Telegram

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что категорически не поддерживает привлечение трудовых мигрантов в Украину. Он считает, что проблему нехватки работников нужно решать в первую очередь за счет украинцев. Речь идет о ветеранах, переселенцах, молодежи и людях старшего возраста. Кроме того, по его мнению, государство должно создать условия для возвращения украинцев, выехавших из-за войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Заявление Терехова о мигрантах. Фото: скриншот из Facebook

Пример Сеуты

Терехов упомянул ситуацию в испанской Сеуте, где ранее произошел массовый прорыв мигрантов через границу с Марокко. Он назвал события трагедией и заявил, что они показывают важность четких правил в миграционной политике. По словам мэра Харькова, нелегальный прорыв границы и легальная трудовая миграция — разные явления. В то же время он считает, что миграционную политику нужно продумывать заранее, а не реагировать на проблемы после возникновения кризиса.

Преимущество украинцам

Терехов отметил, что в Украине уже обсуждают возможность привлечения иностранной рабочей силы. Он выступил против такого подхода и подчеркнул, что в стране уже есть люди, которым нужна работа.

"Да, нам не хватает работников. Я вижу, как в Харькове и других украинских городах трудно найти врачей, водителей, инженеров, строителей, коммунальщиков", — заявил мэр.

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В то же время он обратил внимание на ветеранов, возвращающихся к гражданской жизни, переселенцев, людей в возрасте 50+, молодежь и украинцев, которые сейчас находятся за рубежом.

Возвращение украинцев

Терехов считает, что государство должно сосредоточиться на трудоустройстве этих категорий граждан. Отдельно он подчеркнул необходимость создать условия для возвращения украинцев, выехавших из-за войны.

"Что мы им скажем? Возвращайтесь, но ваши рабочие места уже заняты более дешевой рабочей силой? Спасибо, что защищали страну, но на вашу переквалификацию денег не нашлось?" — сказал Терехов.

По его словам, помощь ветеранам в поиске работы, поддержка украинских семей и возвращение граждан из-за рубежа должны стать одними из главных задач после войны.

"Государство, которое ещё не вернуло своих, не имеет права уже искать им замену. Сначала украинцы. Это не консерватизм — это ответственность за будущее Украины", — подытожил мэр Харькова.

Возвращение в прифронтовые города

Возвращение украинцев в прифронтовые города, по словам мэра Харькова Игоря Терехова, прежде всего зависит от ситуации с безопасностью и наличия работы. Он подчеркнул, что каждый прифронтовый город должен разработать четкий план возвращения людей и собственный экономический проект. К реализации таких инициатив, по его мнению, необходимо активно привлекать международных партнеров, чтобы создавать проекты, которые будут стимулировать людей возвращаться домой.

Терехов отметил, что важными составляющими таких проектов должны стать развитие местной экономики, создание новых рабочих мест, строительство социального жилья и восстановление школ, детских садов и больниц. Именно безопасность, работа и доступная социальная инфраструктура, по его мнению, могут стать ключевыми условиями для возвращения людей в прифронтовые города.

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов заявил, что сегодня главной целью для Украины является достижение устойчивого мира. А своей личной миссией назвал сохранение людей и города.

Также Новини.LIVE писали, что глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов предложил разделить сдачу Национального мультипредметного теста на два дня. А также ввести отдельный механизм поступления в вузы на прифронтовых территориях.