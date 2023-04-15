"Мы ответственны за тех, кого приручили": как харьковчане спасали домашних животных от войны

Харьковчане эвакуируются вместе со своими животными. Фото: УНИАН/Мариенко Андрей

Из-за войны и боевых действий страдают не только люди, но и животные. В начале полномасштабного вторжения из Харькова эвакуировалась значительная часть жителей, а домашние звери остались один на один с опасностью. Тысячи домашних кошек и собак попали на улицу, потому что остались без дома и хозяев. Еще столько же уехали за границу, их смогли спасти. С беспризорными животными и до 2022 года дела в Украине трудно было назвать положительными. Как государственные, так и частные приюты были переполнены, а количество собак и кошек меньше не становилось. А во время войны они были лишены даже той минимальной заботы, которую они получали от добрых людей.

Мы собрали истории о домашних животных из военного Харькова — одних хозяева вывозили из-под обстрелов, других искали несколько месяцев, а были и те, кого предали и бросили.

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Собака в селе Русские Тишки (Харьковская область). Фото: УНИАН/Мариенко Андрей

Все нужное с собой — документы и животные

Харьковчанка Наталья Назаренко вместе со своей подругой имеют на двоих четырех кошек и собаку. Всех их девушки забрали с улицы в мирное время. Собачку Текилу они подобрали на Салтовке. Животное напугано и боится громких звуков. Рыжую кошку Хани они забрали по объявлению, а троих черных красавцев нашли на улице при разных обстоятельствах.

Домашние животные Натальи. Фото: Наталья Назаренко

Когда в Харьков пришла война, они не допускали даже мысли о том, что их любимцы снова будут брошены. Наталья рассказывает, собираясь на эвакуационный поезд, они ничего из вещей не брали, только самое важное — документы и животные. Но девушки не знали, пустят ли их туда с животными. Если бы им отказали, Наталья с подругой вернулись бы домой, потому что не могли оставить своих кошек и собаку. К счастью, в вагон хозяев пускали вместе с четвероногими.

"В том поезде было по 14 человек в купе. Весь коридор был забит просто людьми, многие унесли с собой своих животных. Только в нашем купе было шесть кошек и три собаки. Никто никому не говорил "Уберите животных, у нас здесь дети" или еще что-то. Все помогали, даже передавали воду для хвостатых" , — вспоминает Наталья.

Эвакуация из Харькова. Фото: Наталья Назаренко

Доехав до Львова, первое, на что девушка обратила внимание — это куча брошенных животных на вокзале. Вспоминая уже более чем через год эту картинку, Наталья до сих пор не может понять, как можно было бросить своих любимцев.

"Собаки все понимают, если хозяин вернется, они послушно его ждут. А другие были испуганы, оглядывались и безумно бегали", — рассказывает девушка.

Границу с Польшей Наталья с подругой переходили пешком с животными на руках. Девушки боялись, чтобы любимцы не испугались и не убежали. Путь в пограничный пункт прошел спокойно, и уже на польской стороне их встречали волонтеры.

"Нам нашли квартиру, где владельцы сдавали ее именно людям с животными. Мы поехали в Катовице. Хозяева предоставили нам жилье со всем нашим зоопарком с удовольствием и принимали в течение полугода, пока мы не уехали", — говорит харьковчанка.

Когда девушки ехали за границу, то из вещей у них были только документы, ведь самое главное для них было вывезти своих животных. Сейчас они вместе вернулись в Украину и совсем скоро поедут домой, в Харьков.

Скотский поступок

Наталья Китаева проживает на Павловом поле. Возле ее дома неоднократно попадали российские ракеты, но женщина не покидала свой дом из-за животных. У нее две собаки Пуговка и Мика. Всех их когда-то она подобрала. Также с ней проживает четыре кошки, также спасенные с улицы.

Во время сильных обстрелов многие из ее соседей покидали свои дома и оставляли там любимцев. Так у Натальи появилась собака Масяня. Ее женщина взяла у своей подруги, уехавшей из Харькова.

"Вот я уже сколько раз себя ругаю, каждый раз говорю себе "Все, это последнее животное". Но все равно вижу больное животное — обязательно беру домой. Пытаюсь вылечить и дать человеческое тепло", — говорит женщина.

Собаки Натальи слева направо — Масяня, Ника и Пуговка. Фото Нововини.LIVE/Юлия Бойко

Но, к сожалению, не всех она смогла спасти. Соседка Натали когда уехала, оставила свою кошку в квартире. Взламывать двери правоохранители отказывались без владелицы, поэтому животное так там и умерло. Женщина говорит, что оставить любимца одного без еды — это скотский поступок.

"Сейчас людей бросают, а что говорить о животных? Все боялись, но большинство думали о своей шкуре и как бы смыться быстрее. Возможно, для них и есть оправдание, однако я отношусь к таким людям с пренебрежением", — рассказывает Наталья.

Женщина занимается не только своими животными, но и бездомными, прикармливая их во время прогулок с собаками.

Люди ищут своих животных

После начала полномасштабного вторжения на улицах Харькова увеличилось количество бездомных животных. Не только потому, что зверей бросали. Из-за громких взрывов и выстрелов четырехлапые пугались и убегали от хозяев. Многие собаки и коты военные и обычные люди привозили в Центр обращения с животными. Пресс-секретарь заведения Ольга Голубева рассказывает, что в них в основном попадали хвостатые из ранее оккупированных населенных пунктов. Всех этих кошек и собак они публиковали в своих социальных сетях, чтобы владельцы, которые их ищут, могли забрать своих любимцев.

Историй воссоединений здесь много. Так, в течение пяти месяцев в центре жил пес Джин, которого военные к ним привезли из села Победа. Ему нашли хозяев, которые должны были забрать собаку. Однако в заведение приехал мужчина, чтобы проверить, не его ли пес.

"Как только освободили их село, муж с женой начали искать собаку, повсюду показывали фотографии, но не могли найти. Случайно им попалась наша публикация на глаза. Мужчина уже был в таком состоянии, что уже даже оставил надежду найти своего любимца. Но жена уговорила его приехать к нам. Когда Джин встретился с хозяином, он его сразу узнал. Собака так выла, а мужчина плакал, это была очень трогательная встреча", — вспоминает Ольга.

Сейчас в Центре обращения с животными занимаются не только бездомными хвостатыми, но и теми, чьи хозяева не могут держать у себя.

"Эти люди потеряли жилье и, к сожалению, не могут переехать со своими животными. Не все хотят сдавать квартиру с котом или какой-то маленькой собачкой. Сейчас эти животные содержатся у нас — их хозяева приезжают, навещают их, но пока у них нет возможности их забрать. Но мы знаем, что они обязательно за ними вернутся", — рассказывает пресс-секретарь.

Сегодня в Харькове относительно спокойно, обстрелов гораздо меньше, чем было год назад — поэтому люди возвращаются. Кто из брошенных животных не нашел новых хозяев раньше, находит их сейчас. В центре рассказывают, по сравнению с мирным временем, сейчас кошек и собак забирают не так активно. Но стабильно в месяц 40 хвостатых находят себе семьи.