Город-герой Изюм: жизнь после оккупации и восстановления

Местный житель у стелы "Изюм". Фото: Новини.LIVE

"Страшнее Бучи", — так комментировали люди, которые год назад увидели последствия оккупации в Изюме Харьковской области. В течение полугода русские военные издевались над местными — обстреливали их окна, запугивали и пытали. Почти полтысячи жителей города, не переживших эту оккупацию, были похоронены прямо в лесополосе. После себя россияне оставили в Изюме разрушенные жилые дома, школы, магазины, медучреждения, аптеки. Несмотря на пережитое, люди продолжают жить и восстанавливать свой город, а годовщину освобождения от оккупантов праздновали даже под угрозой вероятных обстрелов. Мы собрали в нашем материале Новини.LIVE воспоминания людей о тех страшных 6 месяцах обстрелов и оккупации, а также рассказы о том, как город сегодня оживает.

Полгода оккупации

Первый авианалет на Изюм был 28 февраля, а уже предместья и северная часть Изюма были захвачены российской армией. Украинские военные взорвали мосты, продолжались долгие бои. Гуманитарных коридоров не было, а "режим тишины" россияне не соблюдали, так что в течение нескольких дней люди вообще почти не выходили из подвалов.

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Контроль над Изюмом перешел к российским войскам с 1 апреля, после чего оккупанты начали проверки населения в поисках украинских военнослужащих, членов их семей, кого угодно, кто имел отношение к армии.

Спасшийся Олег Туренко, переживший эту оккупацию, рассказывает, что оккупационные власти долгое время не давали им выезжать помогать людям. Тела погибших месяцами лежали прямо на улице или под завалами. Но когда они получили разрешение, на вызовы ездили с украинскими шевронами, за что россияне их избивали.

"Вы не увидите не одного фото или видео с нашими спасателями без этих шевронов. Их избивали, но они все равно их носили", — говорит жена спасателя Наталья.

Спасатель осматривает уничтоженную школу в городе Изюм. Фото: Новини.LIVE

Все эти полгода город находился на грани гуманитарной катастрофы — нехватка продуктов и отсутствие электричества, воды и отопления.

"Некоторое время питались остатками. Нас было 6 человек в подвале и двое детей. Хлеба мы не видели месяца два", — рассказывает пенсионерка Людмила.

Когда россияне "обжились" в Изюме, а пропагандистским каналам нужна была "хорошая картинка", в город начали привозить продукты и раздавать людям. Оккупанты даже пытались подружиться с местными, но все равно считали, что они пришли освобождать их от призрачных нацистов.

"Они мне говорят: "Вас здесь унижают за русский язык". А я им: "Но ведь я с вами на русском и общаюсь. Мы нормально жили, а что вы теперь наделали?» — вспоминает один из разговоров с россиянами жительница города Екатерина.

Но в большинстве случаев гуманное отношение к людям в Изюме оставалось только словами из сюжетов российских телеканалов.

Издевательство над людьми

Захватчики во время оккупации Изюма устроили тюрьму и комнату пыток в местном отделении полиции. В темных подвальных камерах люди находились от нескольких недель до месяцев, даже не всегда понимая, что от них хотят оккупанты. Среди инструментов пыток были электрические кабели.

Фото из обустроенной россиянами пыточной в городе Изюм. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Фото из обустроенной россиянами пыточной в городе Изюм. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Фото из обустроенной россиянами пыточной в городе Изюм. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Фото из обустроенной россиянами пыточной в городе Изюм. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Фото из обустроенной россиянами пыточной в городе Изюм. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram 1/5 _ 5

Среди таких арестантов житель Изюма Максим. Мужчина рассказывает, во двор соседей заехала машина россиян, из нее вышли увидевшие его автоматчики и сразу заковали в наручники и повели в пыточную. Никто ничего не объяснял, вопросы не задавали. Только заковали в наручники и пытали током. Через неделю Максиму удалось оттуда освободиться, потому что оккупанты начали бежать из Изюма.

"Когда россияне поняли, что ВСУ наступает, они нам сказали: "Если завтра что-то будет — мы просто в каждое окно по гранате бросим, и все". На следующее утро пришли другие военные и сказали, что им нас жалко, и отпустили. Приказали: "Скорее хватайте документы, у кого что было, и уходите. А то сейчас придут другие, и они вас расстреляют", — рассказывает Максим.

Деоккупация Изюма

Еще в начале Харьковского контрнаступления вооруженные силы Украины развеяли мифы о "непобедимой второй армии мира" России. Но если из Балаклеи и Купянска россиян пришлось выбивать, то из Изюма они просто убежали. Накануне освобождения в Изюме оккупационные власти еще и объявили комендантский час на шесть дней. Местные рассказывают, убегали так, что "колеса на автомобилях отпадали".

"Убегали сильно. Бежали с сумками в обеих руках. Я еще и думаю: "Чего они бегают?" Еще и по несколько заходов — туда-сюда. А потом мы узнали, что они вообще уехали", — рассказывает жительница города Виктория.

Войдя в Изюм, ВСУ захватили там огромное количество трофеев. Ведь россияне бросили свою технику и боеприпасы, что свидетельствует о том, что это был настоящий побег.

"Один из полицейских на мой вопрос, почему россияне оставили столько военной техники (более 100 единиц) в Изюме, отметил, что орки просто распродали весь запас горючего, и поэтому бежать пришлось в тч на велосипедах…" — рассказывал на своей странице в Facebook тогдашний заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Инженерно-боевая машина ИМР-2 брошена россиянами под Изюмом. Фото: Ukraine Weapons Tracker / Twitter

Гаубица 2С19 Мста-С покинута россиянами под Изюмом. Фото: Ukraine Weapons Tracker / Twitter

Гаубица 2С19 Мста-С покинута россиянами под Изюмом. Фото: Ukraine Weapons Tracker / Twitter 1/3 _ 3

Украинские военные вместе с собой привезли Starlink, чтобы люди могли связаться с родственниками — в городе не было никакой связи.

"Мой муж позвонил мне, и я впервые за полгода увидела его лицо. Это было очень тяжело, потому что связь была только на Кремянке, но ходить туда было небезопасно", — вспоминает жительница Изюма Наталья.

Долгое время официальные источники не давали подтверждения освобождению Изюма, но уже 14 сентября под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского в городе торжественно подняли флаг Украины.

Массовые захоронения

В начале полномасштабного вторжения Изюм понес наибольшие потери среди мирного населения. 9 марта 2022 года российские войска нанесли авиаудар по этой пятиэтажке на улице Первомайской. International Human Rights Watch отметила, что масштабы разрушений и характер поражений организации могут свидетельствовать об использовании оккупантами бомбы со снарядами ФАБ-500. Эта бомба попала в середину здания, обрушив все пять этажей вниз, в подвал, где в тот момент находились десятки людей, пытавшихся укрыться от российских обстрелов. Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял о 54 погибших, среди них 7 детей, выжить удалось только двум людям.

Дом, разрушеный авиабомбой, сброшенной с российского самолета. Фото: Новини.LIVE

Дом, разрушеный авиабомбой, сброшенной с российского самолета. Фото: Новини.LIVE

Дом, разрушеный авиабомбой, сброшенной с российского самолета. Фото: Новини.LIVE 1/3 _ 3

Из-за постоянных обстрелов люди не могли провести нормальные похороны, поэтому погибших хоронили прямо во дворах домов. Ближе к лету оккупационные власти приказали их перезахоронить. Родственники выкапывали умерших сами, а если родных в городе не осталось, это делали волонтеры. Вывозили тела погибших в лесополосу неподалеку от местного кладбища. Всего 445 мест захоронения и братская могила украинских военных. На некоторых крестах ни имени, ни даты — только номер. Большинство эксгумированных тел имеют признаки насильственной смерти, а 30 — следы пыток.

"Есть тела с веревкой на шее, со связанными руками, с поломанными конечностями и с огнестрельными ранениями. У нескольких мужчин ампутированы гениталии. Все это — доказательства ужасных пыток, которым оккупанты подвергали жителей Изюма. Большинство тел — гражданские, 21 — военные", — пишет у себя в Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Эксгумация тел из массового захоронения в Изюме. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

Эксгумация тел из массового захоронения в Изюме. Фото: Олег Синегубов / Telegram

Эксгумация тел из массового захоронения в Изюме. Фото: Олег Синегубов / Telegram

Эксгумация тел из массового захоронения в Изюме. Фото: Олег Синегубов / Telegram 1/4 _ 4

Тело Сергея Совы было найдено на месте массового захоронения в Изюме. Фото его изуродованной руки с сине-желтым браслетом стало символом зверств россиян в Харьковской области. Никопольчанин Сергей Сова служил в ВСУ с 2014 года и погиб, защищая Изюм от российских окупантов в апреле этого года. Он считался пропавшим без вести до тех пор, пока его тело не было найдено в Изюме, а жена не узнала его.

Эксгумация тел из массового захоронения в Изюме. Фото: Олег Синегубов / Telegram

Сергей Сова с семьей. Фото: Олег Синегубов / Telegram 1/2 _ 2

57 тел из массового захоронения до сих пор не идентифицировали. И оно такое не единственное в Изюме. Найдено по меньшей мере еще 3 таких места в этом районе.

Изюм сегодня

10 сентября в Изюме горожане отметили годовщину освобождения от российских оккупантов. Люди почтили память невинных жертв этой войны, а также земляков города, отдавших свою жизнь за свободу Украины, на аллее славы.

"Эта дата — еще не праздник, он будет после нашей победы. А сейчас это пока дата освобождения нашего города от рашистских оккупантов. С начала войны и оккупации наш город пережил тяжелые времена — это и большие разрушения, которые увидел весь мир, и смерть наших мирных людей. С первого дня враг беспощадно обстреливал Изюм, не разбираясь — и жилые кварталы, и частные дома», — сказал мэр Изюма Валерий Марченко.

Празднование годовщины освобождения в Изюме. Фото: Новини.LIVE

Празднование годовщины освобождения в Изюме. Фото: Новини.LIVE

Празднование годовщины освобождения в Изюме. Фото: Новини.LIVE

Празднование годовщины освобождения в Изюме. Фото: Новини.LIVE

Местная жительница у стенда выставки. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

Женщина кладет цветы у здания, разрушенного авиабомбой, сброшенной с российского самолета, в городе Изюм. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН 1/6 _ 6

Городской голова также вспомнил, как российские войска продолжали терроризировать мирное население после оккупации, но люди пережили и город продолжает жить и восстанавливается.

В городе продолжаются работы по восстановлению поврежденной российскими оккупантами инфраструктуры, ведь 80% города фактически были разрушены. В первую очередь восстанавливают жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

Центр города Изюм. Фото: Новини.LIVE

Центр города Изюм. Фото: Новини.LIVE

Центр города Изюм. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН 1/3 _ 3

Через год после деоккупации в городе возобновлены электро-, газо- и водоснабжение и другие услуги для населения. В город продолжают возвращаться люди. Сейчас население Изюма составляет 27 тысяч, тогда как сразу после освобождения в городе проживало несколько тысяч человек.

В городе продолжают работать и правоохранители — по факту военных преступлений РФ в Изюме зарегистрировано более 460 уголовных производств.