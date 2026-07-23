Безопасность бизнеса в Харьковской области: новые меры защиты

Терминал «Новой почты» после атаки. Фото: Харьковская ОВА

После очередных российских ударов по Харьковской области планируется усилить меры безопасности на предприятиях и объектах, где постоянно находятся люди. Власти будут отдельно заниматься вопросами защиты терминала "Новой почты", который уже неоднократно подвергался атакам, а также автозаправочных станций. Среди возможных решений — дополнительные укрытия, антидроновые сетки и улучшение системы оповещения. В то же время о переносе терминала "Новой почты" пока речь не идет.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает журналистка Новини.LIVE Анна Шоферова.

Защита терминала

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что российские войска уже в пятый раз нанесли удар по логистическому центру "Новой почты". Несмотря на это, вопрос о перемещении предприятия пока не рассматривается.

"Администрация и предприятие сделали все возможное для обеспечения безопасности. Там есть укрытия, есть модульные и мобильные укрытия, которые расположены по всей территории, во всех местах работы", — сказал Синегубов.

По его словам, сотрудники реагируют на сигналы воздушной тревоги, что уже не раз помогало спасать жизни. Однако во время последней атаки ударные беспилотники летели на низкой высоте, из-за чего их было сложнее обнаружить.

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Сейчас администрация совместно с военными анализирует ситуацию. Одной из задач является улучшение системы оповещения, чтобы у людей было больше времени для реагирования на угрозу.

Состояние пострадавших

В результате атаки на терминал погибли пять человек. Еще один мужчина скончался в больнице от полученных травм. Медики до последнего пытались спасти ему жизнь.

"Наши больницы и врачи должны быть оснащены по максимуму для того, чтобы спасать людей", — подчеркнул глава ОГА.

Большинство пострадавших после атаки доставили в областную клиническую больницу. Там есть необходимое диагностическое оборудование и специалисты для оказания помощи. Сейчас трое раненых остаются в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Безопасность АЗС

Еще одним направлением станет защита автозаправочных станций. Власти планируют обсудить с представителями частного бизнеса конкретные меры, которые помогут обеспечить безопасность работников и клиентов АЗС во время российских атак. Среди возможных решений — установка модульных укрытий на территории заправок, использование антидроновых сеток и другие меры пассивной защиты.

"Нам нужно найти тот алгоритм работы, который позволит лучше защитить как людей, работающих на АЗС, так и, конечно, тех, кто обслуживается на автозаправочных станциях», — отметил Синегубов.

После совещания наработки по защите АЗС планируется вынести на рассмотрение Совета обороны. В то же время бюджетные средства на эти меры пока не предусмотрены, поскольку речь идет о частном бизнесе.

Как сообщали Новини.LIVE, российская армия установила дронный контроль над участком Муравского пути между Золочевом и Максимовкой в Харьковской области. Из-за постоянных атак FPV-дронов и беспилотников типа "Молния" гражданские лица почти перестали пользоваться этой дорогой, а для ее защиты уже начали создавать антидроновый коридор.

Также Новини.LIVE писали, что мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что вместо того, чтобы завозить в страну дешевую иностранную рабочую силу, государство должно инвестировать в собственных граждан и создавать условия для их возвращения из-за рубежа. Попытка восполнить нехватку кадров за счёт мигрантов — это опасный и ошибочный путь.