В Харьковской области действуют графики почасовых отключений света
В Харьковской области установлены почасовые графики выключения света. В Криворожском районе промышленные предприятия столкнулись с ограничениями на использование электроэнергии.
Об этом сообщило НЭК "Укрэнерго" в Facebook в понедельник, 8 апреля.
Состояние энергосистемы Украины 8 апреля
В Харькове с шести утра действуют ограничения на электроснабжение. В Кривом Роге продолжают действовать ограничения для крупных промышленных потребителей.
Сообщается, что 7 апреля с целью обеспечения стабильной работы энергосистемы было введено ограничение на производство возобновляемой энергии, которое в определенные часы не превышало 498 МВт.
Что касается импорта и экспорта электроэнергии, то 8 апреля вечером планируется импорт 667 МВт-часов из Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы. Днем запланирован экспорт электроэнергии объемом 1 455 МВт-часов в Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и Молдову.
Напомним, что Синегубов рассказал, есть ли в Харькове угроза для масштабного отключения света.
Ранее мы писали, что в "Укрэнерго" обновили временные графики отключения света.
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