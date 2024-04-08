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В Харьковской области действуют графики почасовых отключений света

8 апреля 2024 14:03
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Харьковской области действуют графики почасовых отключений света
Энергетики чинят энергосистему. Фото: hromadske.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Харьковской области установлены почасовые графики выключения света. В Криворожском районе промышленные предприятия столкнулись с ограничениями на использование электроэнергии.

Об этом сообщило НЭК "Укрэнерго" в Facebook в понедельник, 8 апреля.

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Состояние энергосистемы Украины 8 апреля

В Харькове с шести утра действуют ограничения на электроснабжение. В Кривом Роге продолжают действовать ограничения для крупных промышленных потребителей.

Состояние энергосистемы Украины 8 апреля. Фото: Укрэнерго
Состояние энергосистемы Украины 8 апреля. Фото: Укрэнерго

Сообщается, что 7 апреля с целью обеспечения стабильной работы энергосистемы было введено ограничение на производство возобновляемой энергии, которое в определенные часы не превышало 498 МВт.

Что касается импорта и экспорта электроэнергии, то 8 апреля вечером планируется импорт 667 МВт-часов из Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы. Днем запланирован экспорт электроэнергии объемом 1 455 МВт-часов в Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и Молдову.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот
Пост Укрэнерго. Фото: скриншот
Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот
Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, что Синегубов рассказал, есть ли в Харькове угроза для масштабного отключения света.

Ранее мы писали, что в "Укрэнерго" обновили временные графики отключения света.

Харьков
электроэнергия
Харьковская область
сфера энергетики
Укрэнерго
энергосистема

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