На Харьковщине часть потребителей останется без света и газа

Энергетики ремонтируют сети. Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В ближайшие дни жителей Харькова и области ожидают временные отключения электричества и газоснабжения. Причиной станут ремонтные и плановые работы на сетях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковоблэнерго и Харьковский филиал "Газмережи".

Отключения света в Харьковской области

Так, по информации Харьковоблэнерго, 4 и 5 июля из-за неотложных ремонтных работ в электросетях без света с 08:00 до 19:00 останутся отдельные дома в Основянском и Слободском районах Харькова.

Электроснабжение временно прекратят по адресам:

ул. Лисаветинская: 1, 1Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5В, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Д;

ул. Заливная: 2, 4, 6, 8А, 10, 12;

ул. Молочная: 56.

Отключение газа в Харьковской области

Кроме того, 8 июля в связи с плановыми работами временно приостановят распределение природного газа в Вильховской общине.

С 09:00 до 14:00 без газоснабжения останутся потребители:

поселок Зерновое;

поселок Элитное;

село Благодатное.

В Газмережах просят жителей до начала работ самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами. После завершения ремонта необходимо обеспечить доступ работникам предприятия в помещения для безопасного возобновления газоснабжения.

Также потребителям напомнили, что все сотрудники Харьковского филиала "Газмережи", которые будут выполнять работы, должны иметь служебные удостоверения.

Атака на газовую инфраструктуру Харьковской области

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска в течение двух дней, 26 и 27 июня, нанесли массированные удары по объектам Группы "Нафтогаз" в Харьковской области. Во время одной из атак был поврежден вахтовый автобус, перевозивший сотрудников предприятия. Оккупанты применили как минимум четыре баллистические ракеты, часть из которых была оснащена кассетными боевыми частями. Кроме того, российские войска атаковали производственные объекты ударными беспилотниками.

Стоимость коммунальных услуг в июле

Также Новини.LIVE сообщали, что с 1 июля 2026 года стоимость большинства услуг для жителей Харькова и области не изменилась. Для бытовых потребителей тариф на электроэнергию остается на уровне 4,32 грн за кВт/ч. Владельцы жилья с электроотоплением и в дальнейшем будут пользоваться льготным тарифом — 2,64 грн за кВт·ч. Цена на природный газ также остается неизменной — 7,96 грн за кубометр.