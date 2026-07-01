На Харьковщине эвакуируют детей из четырех опасных сел

Эвакуация людей в Харьковской области. Фото: ГСЧС в Харьковской области

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В Дергачевской общине Харьковской области семьям с детьми рекомендуют покинуть приграничные населенные пункты из-за резкого ухудшения ситуации с безопасностью. Только за последние сутки российские FPV-дроны атаковали Слатину и Русскую Лозову, где один человек получил тяжелые ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко.

Эвакуация в Харьковской области

По словам Вячеслава Задоренко, в последнее время российские войска значительно активизировали использование ударных беспилотников вдоль государственной границы. Наиболее опасной остается ситуация в Слатинском и Русько-Лозовском старостинских округах.

"Из-за постоянной угрозы атак вражеских дронов пребывание в Слатыне и Русской Лозовой крайне опасно и представляет прямую угрозу здоровью и жизни мирных жителей, особенно детей", — написал глава МВА.

Глава МВА призвал родителей не ждать дальнейшего обострения ситуации. По его словам, эвакуация позволяет не только спасти жизни, но и обеспечить детям доступ к образованию, медицинской помощи и психологической поддержке.

Населённые пункты в зоне риска

В то же время пресс-секретарь Дергачевской городской военной администрации Александр Кулик в комментарии "Суспильне.Харьков" сообщил, что власти уже готовятся к возможному введению обязательной эвакуации детей из четырёх населённых пунктов громады — Слатыно, Русской Лозовой, Безруков и Лещенков.

По его словам, ситуация с безопасностью в Слатыно и Русской Лозовой начала резко ухудшаться еще в начале 2026 года. Именно тогда российские войска начали регулярно применять FPV-дроны против гражданского транспорта. В частности, после удара по электропоезду в Слатыно, в результате которого погиб местный житель, движение электричек через поселок было приостановлено. Кроме того, оккупанты атаковали мусоровоз и маршрутный автобус в Русской Лозовой.

"Поскольку этот процесс достаточно длительный, нужно действовать сейчас, чтобы потом не было слишком поздно. Лучше предотвратить эту ситуацию, чем уже потом принимать экстренные меры для предотвращения травм и жертв", — пояснил Кулик.

Отметим, что по состоянию на 1 июля в четырех населенных пунктах, где рассматривается возможность обязательной эвакуации детей, проживают более 3,6 тысячи человек, среди которых 304 ребёнка. Больше всего детей сейчас остается в Безруках — 164, в Слатыном — 89, в Русской Лозовой — 45, еще шестеро — в Лещенках.

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, в этих селах пока работают коммуникации. Жители обеспечены электроэнергией, газом, связью, интернетом и водой, а гуманитарная помощь доставляется регулярно.

Обстрелы Слатыного и Русской Лозовой

Добавим, что ночью и утром 30 июня российские войска атаковали общину ударными FPV-дронами. В Русской Лозовой беспилотник попал в гражданский автомобиль. В результате атаки 61-летний мужчина получил травматическую ампутацию ноги и многочисленные осколочные ранения. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Раненый мужчина в Харьковской области. Фото: Дергачевский городской совет

Кроме того, с 03:00 до 06:20 россияне как минимум четыре раза атаковали Слатину. В результате ударов повреждены два частных домовладения с хозяйственными постройками и два гражданских автомобиля. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших.

Разбитая машина. Фото: Дергачевский городской совет

Ранее Новини.LIVE сообщали, что днём 29 июня российские захватчики нанесли авиаудар по Холодногорскому району Харькова. Около 15:40 оккупанты применили две авиабомбы УМПБ-5. Один из боеприпасов попал в проезжую часть возле нежилого здания, другой — на территорию частного домовладения, но не взорвался. Жертвой удара стала 23-летняя девушка. Всего в Харькове пострадали 12 человек.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские оккупанты пытаются прорваться в Купянск небольшими штурмовыми группами. Россияне пытаются проникнуть в город через реку Оскол. В то же время украинские военные постоянно сдерживают эти попытки и уничтожают противника еще на подступах к Купянску или в его окрестностях.