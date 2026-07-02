Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков На Харьковщине изменится погода: к жаре добавятся грозы

На Харьковщине изменится погода: к жаре добавятся грозы

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 18:22
Прогноз погоды в Харькове и области: жара, грозы и град
Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Харьковская область оказалась в плену настоящей летней жары, однако уже совсем скоро погода подготовит для жителей региона серьёзные испытания в виде грозовых ливней, града и сильного ветра. Синоптики предупреждают о резком изменении погодной ситуации уже в середине недели.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 3 июля

В среду в Харьковской области ожидается переменная облачность. Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 м/с.

  • По области: ночью осадков не предвидится, температура воздуха составит +17…+22°. Днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь, а столбики термометров поднимутся до жарких +30…+35°.
  • В Харькове: в городе будет сухо и без осадков. Ночная температура будет держаться в пределах +19…+21°, а днём воздух разогреется до +32…+34°.

Ситуация с пожарной опасностью

Несмотря на локальные дожди, из-за продолжительной жары ситуация с пожарной опасностью в области остается критической. По данным синоптиков на 3 июля, на большей части территории Харьковской области объявлен наивысший уровень угрозы.

В частности, в Харькове, Золочеве, Богодухове, Коломаке, Слобожанском, Берестине и Великом Бурлуке зафиксирована чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Несколько спокойнее обстановка в Изюме и Лозовой — там действует высокая пожарная опасность (4 класс), а для Купянска на данный момент прогнозируется низкий уровень угрозы. Спасатели призывают граждан быть максимально осторожными с огнем на открытом воздухе.

Читайте также:

Прогноз на 4–7 июля

Уже с субботы погода резко изменится — жара отступит под натиском мощного атмосферного фронта:

  • 4 июля: ожидается ухудшение погодных условий. Будет облачно. Ночью пройдет кратковременный дождь, а днем синоптики прогнозируют сильные ливни, грозы, местами град и шквалистое усиление северо-западного ветра до 15–20 м/с. Температура ночью составит +18…+23°, днём существенно снизится до +22…+27° (лишь местами ещё будет держаться жара до +30…+32°).
  • 5 июля: сохранится облачная погода с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди (ночью местами сильные) и грозы. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Столбики термометров ночью опустятся до +12…+17°, а днем покажут всего +20…+25°.
  • 6 июля: погода начнёт стабилизироваться, ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16°, днем прогреется до комфортных +22…+27°.
  • 7 июля: в регионе снова будет переменная облачность. Ночью без значительных осадков, а днем местами возможен небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер сменится на юго-западный, 7–12 м/с. Ночные показатели будут в пределах +12…+17°, а днем температура начнет постепенно расти до +24…+29°.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове планируют капитально отремонтировать сквер Тихонова. Это пространство хотят превратить в современную арт-площадку для отдыха и творческих инициатив.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове временно ограничивали и перекрывали движение транспорта на двух городских улицах. Причиной стали ремонт дорожного покрытия и аварийные работы на водопроводе. В связи с изменениями водителям рекомендуют заранее планировать маршрут. Кроме того, временно изменился график работы одного из автобусных маршрутов.

Харьков Харьковская область погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации