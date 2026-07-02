На Харьковщине изменится погода: к жаре добавятся грозы

Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Харьковская область оказалась в плену настоящей летней жары, однако уже совсем скоро погода подготовит для жителей региона серьёзные испытания в виде грозовых ливней, града и сильного ветра. Синоптики предупреждают о резком изменении погодной ситуации уже в середине недели.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 3 июля

В среду в Харьковской области ожидается переменная облачность. Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 м/с.

По области: ночью осадков не предвидится, температура воздуха составит +17…+22°. Днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь, а столбики термометров поднимутся до жарких +30…+35°.

В Харькове: в городе будет сухо и без осадков. Ночная температура будет держаться в пределах +19…+21°, а днём воздух разогреется до +32…+34°.

Ситуация с пожарной опасностью

Несмотря на локальные дожди, из-за продолжительной жары ситуация с пожарной опасностью в области остается критической. По данным синоптиков на 3 июля, на большей части территории Харьковской области объявлен наивысший уровень угрозы.

В частности, в Харькове, Золочеве, Богодухове, Коломаке, Слобожанском, Берестине и Великом Бурлуке зафиксирована чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Несколько спокойнее обстановка в Изюме и Лозовой — там действует высокая пожарная опасность (4 класс), а для Купянска на данный момент прогнозируется низкий уровень угрозы. Спасатели призывают граждан быть максимально осторожными с огнем на открытом воздухе.

Прогноз на 4–7 июля

Уже с субботы погода резко изменится — жара отступит под натиском мощного атмосферного фронта:

4 июля: ожидается ухудшение погодных условий. Будет облачно. Ночью пройдет кратковременный дождь, а днем синоптики прогнозируют сильные ливни, грозы, местами град и шквалистое усиление северо-западного ветра до 15–20 м/с. Температура ночью составит +18…+23°, днём существенно снизится до +22…+27° (лишь местами ещё будет держаться жара до +30…+32°).

5 июля: сохранится облачная погода с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди (ночью местами сильные) и грозы. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Столбики термометров ночью опустятся до +12…+17°, а днем покажут всего +20…+25°.

6 июля: погода начнёт стабилизироваться, ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16°, днем прогреется до комфортных +22…+27°.

7 июля: в регионе снова будет переменная облачность. Ночью без значительных осадков, а днем местами возможен небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер сменится на юго-западный, 7–12 м/с. Ночные показатели будут в пределах +12…+17°, а днем температура начнет постепенно расти до +24…+29°.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове планируют капитально отремонтировать сквер Тихонова. Это пространство хотят превратить в современную арт-площадку для отдыха и творческих инициатив.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове временно ограничивали и перекрывали движение транспорта на двух городских улицах. Причиной стали ремонт дорожного покрытия и аварийные работы на водопроводе. В связи с изменениями водителям рекомендуют заранее планировать маршрут. Кроме того, временно изменился график работы одного из автобусных маршрутов.