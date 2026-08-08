На Харьковщине люди уже не могут выехать из-под обстрелов

Женщина входит в разрушенный дом. Фото иллюстративное: Reuters

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В Белом Колодце в Харьковской области обстановка стала настолько опасной, что мирные жители уже не могут самостоятельно покинуть поселок. За последний месяц пограничники бригады "Форпост" эвакуировали оттуда 18 местных жителей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пограничника с псевдонимом "Вишня", который третий год воюет на Волчанском направлении.

Самостоятельно выехать уже практически невозможно

По словам военного, российские дроны и другие средства поражения постоянно контролируют дороги и подъезды к населенному пункту. Любое движение может сразу привлечь внимание врага, поэтому гражданским приходится ждать помощи военных.

"Сами они уже не смогут уехать, потому что на все, что едет, все, что идет, все, что где-то шевелится, — туда обязательно что-то летит. Наши ребята, которые там находятся, видят и знают, где живут мирные жители, и люди обращаются с просьбами об эвакуации", — рассказал "Вишня".

Почти не осталось целых домов

Пограничник говорит, что хорошо помнит, какой была ситуация на этом направлении раньше, ведь находится там уже третий год. За это время интенсивность обстрелов значительно возросла, а сам населенный пункт подвергся серьезным разрушениям.

"Что касается обстановки в Белом Колодце — мне есть с чем сравнить. Она стала напряженной. Постоянно что-то летает. Снесли уже почти все дома. Очень много людей обратилось за помощью. За последний месяц мы эвакуировали 18 местных жителей, которые самостоятельно не могли уехать оттуда", — отметил пограничник.

Людей вывозят под обстрелами

Каждый выезд в Белый Колодезь пограничники планируют с учетом ситуации на месте. Даже когда обстановка позволяет провести эвакуацию, людей часто приходится забирать из районов, куда обычный транспорт уже не может безопасно добраться.

"Пару дней назад мы снова эвакуировали из Белого Колодца женщину. В тот день обстановка для нас была очень благоприятной. Мы приехали, сделали свое дело, а гражданскую женщину погрузили в прицеп к квадроциклу", — рассказал "Вишня".

После выезда из опасной зоны гражданских сначала осматривают военные медики. Затем их передают волонтерам, которые помогают добраться до более безопасного места и решить дальнейшие бытовые вопросы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области принято решение о расширении эвакуационных мер в связи с осложнением ситуации с безопасностью в регионе. Речь идет о вывозе жителей из 60 населенных пунктов в нескольких районах области, а также о введении обязательной эвакуации для отдельных категорий населения. Согласно принятому решению, эвакуация охватывает сразу несколько общин региона:

в Шевченковской громаде — 41 населенный пункт

в Богодуховском районе — 12 населенных пунктов

в Дергачевской громаде — 7 населенных пунктов

Также Новости.LIVE сообщали, что в Дергачевской громаде Харьковской области семьям с детьми рекомендуют выехать из приграничных населенных пунктов из-за резкого ухудшения ситуации с безопасностью. FPV-дроны атакуют Слатину, Русскую Лозову, Безруки и Лещенки.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что полицейские Дергачевской громады во время эвакуации мирных жителей попали под атаку российского FPV-дрона. Несмотря на опасность, правоохранителям удалось безопасно вывезти девять человек, среди которых четверо детей.