Отключение газа и перекрытие дорожного движения в Харьковской области в июле

Специалист ремонтирует сеть. Фото иллюстративное: Харьковский областной филиал «Газмережи»

Жителей Харьковской области предупредили о временных изменениях, которые коснутся газоснабжения и движения транспорта. В Берестинской общине в течение недели будут поочередно отключать газ в нескольких селах. В то же время в Харькове продлили ограничения движения в одном из переулков из-за реконструкции тепломагистрали. Жителей просят заранее учесть эти изменения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский областной филиал "Газмережи".

Где временно отключат газ

В связи с плановыми работами Харьковского филиала "Газмережи" газоснабжение временно приостановят в следующих населенных пунктах Берестинской общины:

20 июля с 10:00 до 16:00 — село Светлое;

21 июля с 10:00 до 16:00 — село Крестище;

22 июля с 10:00 до 16:00 — село Мирное;

23 июля с 10:00 до 16:00 — село Украинка;

24 июля с 10:00 до 16:00 — село Кирилловка.

Жителей просят до начала работ перекрыть краны перед газовыми приборами, а после завершения работ обеспечить работникам "Газмереж" доступ в дома для безопасного возобновления газоснабжения. В компании напомнили, что все сотрудники имеют служебные удостоверения.

Тариф на газ

Отметим, что в июле жители Харькова будут получать счета по уже действующим тарифам. Кабинет Министров продлил действие фиксированных цен на основные коммунальные услуги, поэтому дополнительной финансовой нагрузки на семейные бюджеты пока не предвидится. Для большинства бытовых потребителей цена на природный газ останется на уровне 7,96 грн за кубометр.

Читайте также:

Перекрытие движения продлено

В Харькове до 20:00 31 июля остается закрытым движение транспорта в переулке Шекспира на участке от улицы Шекспира до улицы 23 Августа. В Департаменте строительства и дорожного хозяйства пояснили, что срок перекрытия пришлось продлить из-за увеличения объемов работ по реконструкции тепломагистрали. Ранее возобновление движения планировалось на 15 июля.

Объехать закрытый участок водители могут по улице 23 августа, улице Клочковской и другим прилегающим дорогам.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска в течение двух дней, 26 и 27 июня, нанесли массированные удары по объектам Группы "Нафтогаз" в Харьковской области. Во время одной из атак был поврежден вахтовый автобус, перевозивший сотрудников предприятия. Оккупанты применили как минимум четыре баллистические ракеты, часть из которых была оснащена кассетными боевыми частями. Кроме того, российские войска атаковали производственные объекты ударными беспилотниками.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове временно ограничивали и перекрывали движение транспорта на двух городских улицах. Причиной стали ремонт дорожного покрытия и аварийные работы на водопроводе. В связи с изменениями водителям рекомендуют заранее планировать маршрут. Также временно изменился график работы одного из автобусных маршрутов.