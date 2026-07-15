На Харьковщине мать избивала детей: женщине грозит тюремный срок

Полицейский с детьми. Фото: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Харьковской области полицейские установили личность женщины, совершившей противоправные действия в отношении малолетнего ребенка. О случившемся правоохранители узнали после появления видео на одном из Telegram-каналов. Детей изъяли из семьи и доставили в больницу для обследования. В настоящее время ведется проверка, а следователи решают вопрос об открытии уголовного дела.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Харьковской области.

Подробности инцидента

Инцидент произошел 14 июля. В ходе мониторинга одного из Telegram-каналов полицейские наткнулись на видео, на котором были зафиксированы противоправные действия в отношении малолетнего ребенка. После этого информацию зарегистрировали, а на место сразу выехали правоохранители.

Установили личность женщины

В ходе проверки полицейские установили личность человека, который может быть причастен к происшествию. Им оказалась 48-летняя местная жительница. В полиции сообщили, что ранее женщину уже привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Изъятие детей

В целях безопасности детей их изъяли из семьи и доставили в медицинское учреждение. Там они проходят обследование и получают необходимую помощь. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Что грозит матери

Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 166 Уголовного кодекса Украины — злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком. Если вина женщины будет доказана в суде, ей может грозить штраф, ограничение свободы или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Нападение на ребенка

В Харьковской области к 15 годам лишения свободы приговорили рецидивиста, который пытался изнасиловать 13-летнюю девочку в Чугуевском районе. Вечером 20 июля 2024 года нетрезвый мужчина напал на ребёнка на улице, повалил на землю и зажал ей рот, однако завершить преступление ему помешал неравнодушный прохожий, который услышал крики и оттолкнул нападавшего. Пострадавшую девочку госпитализировали с многочисленными травмами.

В суде обвиняемый свою вину не признал, но прокуроры полностью доказали его вину. Выяснилось, что злоумышленник уже отбыл 10-летний срок за аналогичное преступление и освободился лишь в 2021 году. Суд признал мужчину виновным в повторном покушении на изнасилование малолетней (ч. 3 ст. 15, ч. 6 ст. 152 УК Украины) и назначил ему максимальное наказание.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове изъяли 6-летнего мальчика из семьи после того, как в сети появилось видео избиения ребенка матерью. В ходе проверки в доме были выявлены ненадлежащие условия проживания, а медики зафиксировали у потерпевшего телесные повреждения.

Также Новини.LIVE писали, что командир учебной группы одного из подразделений Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба избил курсанта во время учений. После начала расследования этого дела военный начал оказывать давление на свидетелей. Впоследствии он покинул место службы и начал скрываться.