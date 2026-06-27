На Харьковщине мужчина облил женщину бензином и хотел поджечь её

Полицейская машина. Фото иллюстративное: Нацполиция

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В Харьковской области полицейские сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, после семейной ссоры облил женщину бензином и угрожал поджечь ее Потерпевшей удалось оттолкнуть нападавшего и выгнать его из дома.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГУНП в Харьковской области.

Задержанный мужчина. Фото: ГУНП в Харьковской области

Хотел поджечь родственницу жены

По информации полиции, инцидент произошел в начале июня в одном из сел Чугуевского района. По версии следователей, после конфликта жена подозреваемого ушла в дом своей родственницы, чтобы избежать дальнейшей ссоры. Однако мужчина решил продолжить выяснение отношений и последовал за ней.

По данным правоохранителей, мужчина облил родственницу жены легковоспламеняющимся веществом, после чего достал спички и начал угрожать поджечь ее. Женщина смогла оказать сопротивление. Она оттолкнула нападавшего и вытолкнула его за пределы дома, после чего о случившемся сообщили в полицию.

Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли пластиковую бутылку с остатками жидкости и другие вещественные доказательства. Проведённая экспертиза подтвердила, что в ёмкости находился бензин, а на изъятых предметах обнаружили следы нефтепродуктов.

Бензин в бутылке. Фото: ГУНП в Харьковской области

Какое наказание предусмотрено за угрозу убийством

Следователи Чугуевского районного управления полиции сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины — угроза убийством. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пробационного надзора на срок до двух лет или ограничения свободы на тот же срок.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Харьковской области сообщили о подозрении 72-летнему мужчине, которого следствие считает причастным к убийству знакомого. По версии правоохранителей, после застолья он догнал знакомого в поле и нанес ему ножевые ранения.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове ссора во время совместного застолья закончилась тяжким преступлением. Мужчина нанес знакомой ножевое ранение, после чего женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что российский военнослужащий получил пожизненное заключение за расстрел гражданского автомобиля в Харьковской области в марте 2022 года. Оккупант открыл огонь по семье, которая пыталась эвакуироваться из зоны боевых действий. В результате обстрела погибли отец и его 9-летняя дочь, а мать и сын получили тяжелые ранения.