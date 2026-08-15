На Харьковщине нападавший на девушку пытался сократить срок

Руки в наручниках. Фото: Нацполиция

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В Харьковской области апелляционный суд оставил без изменений приговор мужчине, осужденному за изнасилование несовершеннолетней. Нападение на 17-летнюю девушку произошло в Змиеве, когда она вечером возвращалась домой. Мужчина проведет за решеткой девять лет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Нападение на несовершеннолетнюю

По информации прокуратуры, преступление произошло в ноябре 2024 года в городе Змиеве Чугуевского района. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения заметил на улице 17-летнюю девушку, которая возвращалась домой. Он догнал несовершеннолетнюю, повалил ее на землю и, угрожая расправой, совершил сексуальное насилие.

Когда неподалеку проезжал автомобиль, нападавший силой оттащил девушку к заброшенному зданию бывшего детского сада. Там он продолжил совершать в отношении нее действия сексуального характера.

Тем временем мать девушки забеспокоилась из-за того, что дочь не вернулась домой, и отправилась ее искать. Услышав крики женщины и увидев свет фонарика, нападавший сбежал. Правоохранители впоследствии задержали мужчину и сообщили ему о подозрении.

Сколько лет он проведет в тюрьме

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Приговор суда он ожидал, находясь под стражей. Мужчину признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины и приговорили к девяти годам лишения свободы.

Защитник осужденного обжаловал приговор. Он просил смягчить наказание и назначить мужчине семь лет и шесть месяцев лишения свободы. Однако 13 августа 2026 года апелляционный суд поддержал позицию прокуроров Харьковской областной прокуратуры. Жалоба защитника была оставлена без удовлетворения, а девятилетний срок заключения — без изменений. Кроме того, в отношении этого же мужчины в суде находится еще одно дело по факту изнасилования, квалифицированного по ч. 1 ст. 152 УК Украины.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове отец развращал собственную 10-летнюю дочь. В правоохранительные органы обратилась мать пострадавшей девочки, которая узнала о недопустимом поступке из соцсети. Неизвестное лицо прислало ей сообщение с видеозаписью, на которой отчетливо видно, что отец находился с дочерью и совершал в отношении нее развратные действия. Кроме того, житель Лозовского района Харьковской области был приговорен к 12 годам лишения свободы за сексуальное насилие в отношении собственной несовершеннолетней дочери. В результате действий отца девочка забеременела и родила ребенка, который через месяц после рождения умер.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Берестинском районе Харьковской области мужчине сообщили о подозрении в сексуальном насилии в отношении 8-летней девочки. Известно, что 61-летний нападавший ездил по селу на мотоцикле в состоянии сильного алкогольного опьянения. Недалеко от одного из домов он заметил 8-летнюю девочку, которая шла в магазин. Следователи полагают, что подозреваемый остановился на обочине, подошел к ребенку и схватил ее обеими руками. После этого он начал силой обнимать девочку, целовать и облизывать ей лицо.