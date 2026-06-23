На Харьковщине нашли 500-килограммовую бомбу: она лежала во дворе

Пиротехники вывозят ФАБ. Фото: ГСЧС Украины

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Харьковской области саперы ГСЧС обезвредили авиабомбу весом 500 килограммов, которая не взорвалась после российского удара. Боеприпас упал на территорию частного домовладения в Дергачах. Из-за угрозы для людей специалистам пришлось провести сложную операцию по его извлечению. После этого бомбу безопасно уничтожили.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины.

Опасная находка

После одного из российских ударов по Дергачам в Харьковской области на территории частного домовладения обнаружили авиабомбу ФАБ-500. Боеприпас не взорвался, но упал прямо во двор и разрушил хозяйственную постройку. Из-за высокого риска для местных жителей спасатели сначала эвакуировали людей из опасной зоны.

ФАБ, найденная в Харьковской области. Фото: ГСЧС Украины

Сложная операция

Саперы ГСЧС извлекли авиабомбу с глубины пяти метров. После этого её транспортировали на специальную площадку, где уничтожили контролируемым подрывом.

Бомбу извлекают со двора. Фото: ГСЧС Украины

В ГСЧС в очередной раз напоминают: если вы заметили подозрительный предмет, не приближайтесь к нему и не прикасайтесь. Об опасной находке нужно немедленно сообщить по номерам 101, 102 или 112.

Пиротехники поднимают ФАБ. Фото: ГСЧС Украины

Опасные находки

За прошедшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и обезвредили четыре взрывоопасных предмета. При этом пиротехнические расчеты сводного отряда ГСЧС только за неделю уничтожили на территории области 397 боеприпасов и взрывоопасных предметов.

Спасатели напоминают, что угроза от таких находок остается высокой. С начала полномасштабной войны взрывоопасные предметы стали причиной гибели 120 человек, еще 352 человека получили травмы.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 22 июня под удар вражеского беспилотника попало село Оришанка Золочевской громады. В результате взрыва полностью уничтожен автомобиль, а также частично поврежден частный жилой дом. Информация о пострадавших или раненых среди местных жителей в спасательные службы не поступала.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области трое гражданских лиц подорвались на неизвестном взрывоопасном предмете во время прогулки возле остановки общественного транспорта. В результате взрыва один человек скончался на месте от полученных травм, а двое других получили тяжелые ранения. Трагедия произошла вблизи одного из деоккупированных сел Богодуховского района, где до сих пор сохраняется высокая минная опасность.