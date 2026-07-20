На Харьковщине под обстрел попала аварийная бригада газовиков

Специалисты на месте обстрела. Фото: Харьковский областной филиал "Газмережи"

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Российские войска атаковали аварийную бригаду газовиков в Дергачевской общине Харьковской области. Работники как раз ликвидировали утечки газа после предыдущего обстрела. В момент проведения работ враг нанес повторный удар управляемыми авиабомбами. К счастью, никто из аварийников не пострадал.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Харьковское областное отделение "Газмережи".

Удар во время работы

Обстрел произошел вблизи населенных пунктов, расположенных примерно в 13 километрах от государственной границы с Россией. Аварийная бригада прибыла на место, чтобы устранить утечки газа в поврежденных домах. Именно тогда российские войска нанесли повторный удар управляемыми авиабомбами. Авиабомбы упали примерно в 50 метрах от сотрудников экстренной службы 104. Газовики мгновенно среагировали, упали на землю и укрылись от взрывной волны. Благодаря этому все остались живы и не получили ранений.

Повреждённая техника

Несмотря на то, что люди не пострадали, служебный автомобиль получил повреждения. Взрывная волна частично деформировала спецтехнику. Это уже не первый случай, когда под вражеский удар попадают сотрудники Харьковского филиала газовой службы. С начала года из-за российских атак повреждено более 20 единиц специальной техники.

Работают, несмотря на опасность

Несмотря на постоянные обстрелы, аварийные бригады продолжают выезжать на вызовы. Только в этом году газовики Харьковской области более 180 раз ликвидировали последствия боевых действий и восстанавливали газоснабжение в прифронтовых населенных пунктах. Именно благодаря их работе жители региона даже в сложных условиях остаются с газом.

Удар по энергетикам

Отметим, что в Министерстве энергетики сообщили, что российский беспилотник атаковал служебный автомобиль энергетиков в Харьковской области. В результате удара один из сотрудников получил ранение. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь, его жизни пока ничего не угрожает.

Как сообщали Новини.LIVE, российские оккупанты в пятницу, 17 июля, нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Изюму в Харьковской области. В результате атаки России восьмилетний мальчик получил взрывные ранения, а 16-летняя девушка — ранения осколками стекла. Кроме того, у 13-летней девочки развилась острая стрессовая реакция.

Также Новини.LIVE сообщали, что 14 июля российские войска вновь атаковали Харьковскую область. Под ударами оказались Слатыно, Харьков и Чугуев. В результате авиаудара погибла женщина, ещё одна пенсионерка получила ранения. Также повреждены жилые дома и гражданский объект.