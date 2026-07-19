На Харьковщине полицейские вывезли детей под атакой дрона

Эвакуация людей. Фото иллюстративное: Полиция Харьковской области

Полицейские Дергачевской громады в Харьковской области во время эвакуации мирных жителей подверглись атаке российского FPV-дрона. Несмотря на опасность, правоохранителям удалось благополучно эвакуировать девять человек, в том числе четырех детей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Харьковской области.

Эвакуация в Харьковской области

По данным полиции, события произошли 13 июля. Сотрудники отдела полиции №3 Харьковского районного управления совершили три эвакуационных выезда из опасных населенных пунктов Дергачевской громады.

Всего они вывезли девять человек, среди которых были две семьи с детьми в возрасте 3, 4 и 7 лет. Всех эвакуированных доставили в координационный центр в Харькове, где им оказали необходимую помощь и организовали дальнейшую поддержку.

Атака дрона

Во время одного из рейсов российский FPV-дрон атаковал маршрут эвакуации. Боеприпас взорвался в поле недалеко от дороги, по которой двигался автомобиль с гражданскими лицами. Благодаря быстрым и слаженным действиям полицейских людей удалось оперативно вывезти из опасной зоны. К счастью, никто из эвакуированных и правоохранителей не пострадал.

Читайте также:

Ситуация в Дергачах

В течение 18 июля захватчики несколько раз наносили удары по Дергачевской громаде. В Дергачах российский беспилотник попал в частный дом, вызвав пожар. Пострадали пять полицейских, которые несли службу неподалеку от места попадания. Позже оккупанты нанесли удар по энергетическому объекту, вероятно, из реактивной системы залпового огня. Ранения получили четверо мужчин, двое из них были госпитализированы. В результате атаки без электроснабжения остались 19 населенных пунктов Дергачевской громады.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области принято решение о расширении эвакуационных мер в связи с осложнением ситуации с безопасностью в регионе. Речь идет о вывозе жителей из 60 населенных пунктов в нескольких районах области, а также о введении обязательной эвакуации для отдельных категорий населения. Согласно принятому решению, эвакуация охватывает сразу несколько общин региона:

в Шевченковской общине — 41 населенный пункт

в Богодуховском районе — 12 населенных пунктов

в Дергачевской общине — 7 населенных пунктов

Также Новини.LIVE сообщали, что в Дергачевской громаде Харьковской области семьям с детьми рекомендуют покинуть приграничные населенные пункты из-за резкого ухудшения ситуации с безопасностью. FPV-дроны атакуют Слатыно, Русскую Лозову, Безруки и Лещенки.