Обострение ситуации в Харьковской области: самые опасные направления

Боевые действия на фронте. Иллюстративное фото: Группировка объединенных сил

В Харьковской области вновь отмечается обострение ситуации. Российские войска увеличили количество атак и пытаются найти слабые места в украинской обороне сразу на нескольких направлениях. Особенно сложной остается ситуация в районе Купянска, а также на Лиманском направлении и вблизи границы с Россией.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Новини.LIVE.

Атаки со стороны РФ

По словам спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, количество боевых столкновений вновь превысило 40 в сутки. В то же время российские войска несут значительные потери, но продолжают бросать в бой новые силы. По мнению военного, противник пытается достичь максимальных результатов в ходе летней кампании, несмотря на цену своих атак.

"У нас как раз началось еще и обострение, хотя казалось, что дальше уже некуда. У нас снова более 40 боевых столкновений в сутки, а потери противника — свыше 270 военнослужащих за сутки. Это вообще абсолютный рекорд, я такого в нашей зоне ответственности не помню. Предыдущий рекорд составлял более 250, и это было примерно неделю назад. Сейчас — более 270, и большинство из них — «двухсотки». Очевидно, что враг просто идет ва-банк и пытается набрать как можно больше очков за всю летнюю кампанию, несмотря на потери", — отметил Трегубов.

Наиболее напряженным, по словам Трегубова, остается Лиманское направление. В то же время российские войска усилили давление на Купянском направлении, а также продолжают атаковать вдоль границы Харьковской и Сумской областей.

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"Наиболее актуальным у нас остается Лиманское направление. Непростая ситуация и на Купянском направлении, потому что там противник очень сильно усилил атаки. Ну и вся приграничная зона — от Сумской до Харьковской областей — тоже находится под постоянным давлением врага", — добавил пресс-секретарь.

Бои под Купянском

По словам Трегубова, на Купянском направлении россияне пытаются продвинуться сразу с нескольких сторон, чтобы рассечь украинский плацдарм. Наиболее напряженные бои ведутся как к востоку от Оскола, так и непосредственно в Купянске, где противник пытается закрепиться в северной части города.

"К востоку от Оскола россияне активно прорываются через Кившаровку в сторону Купянска-Вузлового и пытаются рассечь украинский плацдарм. Им оказывают значительное сопротивление, они несут большие потери, но при этом особо не останавливаются. Осложнилась ситуация и к западу от реки, непосредственно в Купянске, где россияне активизировали попытки прорыва с севера города и пытаются закрепиться в северных районах. Фактически они уже пытаются закрепиться там, и сейчас в городе идет активное противостояние", — добавил Трегубов.

Российское командование продолжает перебрасывать на это направление резервы. Несмотря на значительные потери, оккупанты не прекращают атак и пытаются усилить давление на украинские позиции.

"Да, они там гибнут в большом количестве, но враг активно усиливает давление. Россияне бросают в бой новые резервы, которые накапливали в течение лета. Именно сейчас в Купянске идет активное противостояние, и противник продолжает использовать те силы, которые у него остались", — отметил представитель Группировки объединенных сил.

Пять опасных направлений

В то же время российские войска пытаются найти слабые места не только на Купянском направлении. По словам Трегубова, украинским военным приходится следить за ситуацией вдоль значительной части линии фронта. Среди направлений, требующих особого внимания, он назвал районы в Харьковской и Сумской областях.

"Если назвать пять ключевых точек, на которые мы точно должны обращать внимание, то это Великобурлукское направление, Казачья Лопань, теоретически Дегтярное, хотя оттуда россияне не очень активно наступают. Также это Вовчанское направление в целом, Липцы и восточная часть Сумской области — в нашем случае это условно Грабовское, с попыткой зайти на Рясное и так далее. Фактически это вся линия разграничения, где россияне так или иначе пытаются прощупать, где есть какие-то слабые места", — подытожил Виктор Трегубов.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска продолжают оказывать давление на Купянском направлении, но всё чаще используют новую тактику. Вместо крупных штурмовых подразделений оккупанты наступают небольшими группами, которые почти непрерывно пытаются прорвать украинскую оборону. В то же время враг активно применяет беспилотники и адаптирует логистику к новым условиям войны.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области из-за постоянной угрозы атак FPV-дронов отдельные автомобильные дороги приходится оперативно перекрывать. Такие решения принимаются в режиме реального времени, чтобы обезопасить водителей и обеспечить бесперебойную работу Сил обороны.