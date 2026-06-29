На Харьковщине топливный кризис бьет по подразделениям армии РФ

Военные на фронте. Иллюстративное фото: 57-я отдельная мотопехотная бригада им. Кости Гордиенко

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Российские войска продолжают активные боевые действия на востоке и севере Украины. В то же время украинские военные фиксируют признаки проблем с обеспечением оккупационной армии. На отдельных направлениях нехватка топлива уже сказывается на работе российских подразделений, хотя боевая активность противника остается высокой.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Экономия топлива

Украинская разведка зафиксировала, что на отдельных направлениях в зоне ответственности Объединенных сил российские военные уже вынуждены экономить топливо. По словам пресс-секретаря Группировки Объединенных сил Виктора Трегубова, больше всего это заметно на Южно-Слобожанском направлении, где отдельные подразделения не могут полноценно пользоваться даже генераторами. На Лиманском направлении ситуация несколько иная. Там проблемы связаны не столько с общей нехваткой топлива, сколько с ударами украинских военных по путям снабжения.

"Она ощущается в нашей зоне ответственности на отдельных направлениях. Это, в первую очередь, касается Южно-Слобожанского направления. Там наша разведка зафиксировала отдельные полки, которые даже генераторами не могут нормально пользоваться из-за режима жесткой экономии. На Лиманском направлении снабжение идет через Луганскую область, но оно просто не доезжает «последнюю милю» из-за эффективного огневого контроля украинских сил", — сказал Трегубов.

Главное направление

По словам Трегубова, сейчас наибольшую активность российская армия демонстрирует именно на Лиманском направлении. Только за сутки там произошло 38 боевых столкновений, что составляет большую часть всех боев в зоне ответственности группировки. Пресс-секретарь пояснил, что для России Лиман имеет стратегическое значение, ведь через него оккупанты пытаются приблизиться к Славянско-Краматорской агломерации. Несмотря на значительные потери, противник продолжает перебрасывать туда силы.

"Они не прекращают попыток прорваться к Славянско-Краматорской агломерации. Сейчас вынуждены бросать туда все больше войск в надежде добиться хоть какого-то результата до того, как топливный кризис начнет сильнее сказываться на их боеспособности", — отметил он.

Тактика оккупантов

Несмотря на высокую интенсивность боев, российская армия почти не применяет тяжелую технику на Лиманском направлении. По словам Трегубова, из-за сложного рельефа и хорошо подготовленной обороны она не может эффективно действовать вблизи украинских позиций. Вместо этого оккупанты постоянно отправляют в штурм небольшие пехотные группы, которые поддерживают беспилотники.

"Техника там почти не используется. Постоянно идут небольшие пехотные группы, постоянно дроны в воздухе и постоянно люди на земле. Это и есть главная тактика, которую россияне сейчас используют на Лиманском направлении", — подытожил Трегубов.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска пытаются нарастить интенсивность боевых действий на Волчанском направлении. В то же время украинские военные заявляют, что эти попытки сопровождаются значительными потерями оккупантов в технике и живой силе. Кроме того, меняется характер боев из-за более активного применения дронов.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области российские оккупанты, воюющие на Волчанском направлении, якобы платят взятки командирам, чтобы перевестись в подразделения "Ахмат". Причиной называют нежелание участвовать в штурмовых атаках.