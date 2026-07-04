На Харьковщине умер ребенок, раненный из-за атаки РФ на Лозовую

Разрушенный дом в Лозовой. Фото иллюстративное: ГСЧС в Харьковской области

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В больнице скончалась 10-летняя девочка, получившая тяжелые ранения во время российского нападения на Лозовую в Харьковской области в ночь на 3 июля. Медики более суток боролись за ее жизнь, однако спасти ребенка не удалось.

О смерти ребенка сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Новини.LIVE.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот из Telegram

"К сожалению, в больнице скончалась 10-летняя девочка, получившая ранения в результате вражеского удара по г. Лозовая 3 июля. Наши врачи сделали все возможное для её спасения, но травмы оказались слишком тяжелыми. Искренние соболезнования семье ребенка", — написал Синегубов.

Обстрел Лозовой

В ночь на 3 июля российские войска атаковали Лозовую ударным беспилотником "Герань-2". Попадание пришлось на частный дом, где проживала семья. В момент взрыва люди прятались в погребе, однако из-за ударной волны дверь заклинило, и они не могли самостоятельно выбраться. Спасатели деблокировали и спасли пятерых человек, среди которых двое детей.

Всего пострадали шесть членов одной семьи: 31-летний мужчина, 27-летняя женщина, их дочери в возрасте 10, 6 и 1 года, а также 58-летняя бабушка. Самую старшую девочку госпитализировали в ожоговый центр в крайне тяжелом состоянии. Сначала сообщалось об ожогах около 40% поверхности тела, однако впоследствии медики уточнили, что повреждения оказались еще более обширными. По факту российского нападения правоохранительные органы расследуют военное преступление по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Эвакуация в Харьковской области

В Харьковской области принято решение о расширении эвакуационных мер в связи с осложнением ситуации с безопасностью в регионе. Речь идет о вывозе жителей из 60 населенных пунктов в нескольких районах области, а также о введении обязательной эвакуации для отдельных категорий населения. Решение об эвакуации было принято Советом обороны Харьковской области. Оно касается населенных пунктов в пределах Купянского, Богодуховского и Харьковского районов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что россияне продолжают целенаправленно атаковать автозаправочные станции в Харькове. Только за последние две-три недели в городе повреждено уже шесть АЗС, однако, несмотря на это, дефицита топлива пока нет.

Также Новини.LIVE сообщили, что в Золочеве в результате нескольких атак беспилотников ранения получили четверо человек — двое взрослых, женщина и ее 15-летний сын. Также повреждены жилые дома, автомобили и территория неработающего предприятия.