На Харьковщине в психбольнице торговали фиктивными диагнозами

Задержанный мужчина. Фото: Харьковская областная прокуратура

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В Харьковской области правоохранители разоблачили бывшего заведующего одним из отделений областной психиатрической больницы. Его подозревают в организации схемы незаконного снятия военнообязанных с воинского учета. По данным следствия, за 6,5 тысячи долларов он обещал оформить фиктивный психиатрический диагноз и обеспечить прохождение всех необходимых процедур.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Как действовала схема

По версии следствия, в сентябре 2025 года 51-летний бывший заведующий предложил знакомому помощь в снятии с воинского учета. Используя профессиональный опыт и связи среди бывших коллег, он заверил, что может повлиять на решение врачей, военно-врачебной комиссии и районного территориального центра комплектования.

Изъятые средства. Фото: Харьковская областная прокуратура

Подозреваемый также подробно проинструктировал мужчину, как вести себя во время медицинских осмотров. По данным правоохранителей, он советовал не бриться, не принимать душ перед обследованием и жаловаться врачам на бессонницу, потерю памяти, преследование со стороны соседей и прослушивание телефона, чтобы создать впечатление психического расстройства.

Фиктивные госпитализации и диагноз

Следствие установило, что для "клиента" организовывали медицинские обследования и госпитализации в психиатрическую больницу без фактического пребывания в стационаре. При этом необходимые анализы, по данным правоохранителей, сдавали другие люди, а медицинские документы и заключения согласовывались заранее.

После этого мужчину поставили на психиатрический учет и выдали медицинские документы с фиктивным диагнозом — острый психоз, который якобы имел наследственное происхождение. В дальнейшем именно эти документы стали основанием для прохождения военно-врачебной комиссии и снятия его с воинского учета.

Сколько стоила "услуга"

За все сопровождение, которое включало оформление документов и прохождение необходимых процедур, подозреваемый требовал 6 500 долларов США. По его словам, эти средства якобы предназначались должностным лицам медицинских учреждений и других организаций, которые должны были обеспечить положительное решение.

Записка, найденная у задержанного. Фото: Харьковская областная прокуратура

В настоящее время бывшему заведующему отделением сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, в сочетании с вымогательством такой выгоды.

В ходе расследования правоохранители провели санкционированные обыски в областной психиатрической больнице. Следователи проверяют возможную причастность других медицинских работников к функционированию этой схемы.

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