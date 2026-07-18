Без воды и света: РФ атаковала энергообъект на Харьковщине

На Харьковщине ввели график водоснабжения после удара России
Сегодня, 18 июля, российские войска атаковали один из объектов энергетической инфраструктуры Харьковской области. В результате удара вся Дергачевская громада осталась без электроснабжения, а в городе ввели резервный график водоснабжения.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко.
Масштабы повреждений
По данным Вячеслава Задоренко, в настоящее время специалисты обследуют поврежденный энергетический объект, чтобы определить масштаб разрушений и предварительные сроки восстановления электроснабжения. В то же время из-за угрозы повторных российских ударов ситуация в энергосистеме остается нестабильной.
"Дергачевский городской совет совместно со специалистами АО "Харьковоблэнерго" прорабатывает все возможные варианты, чтобы свет в домах людей появился как можно скорее", — сообщил Вячеслав Задоренко.
В Дергачах ввели график подачи воды
Из-за отсутствия электроэнергии коммунальное предприятие "Дергачикоммунсервис" перевело систему водоснабжения на резервный режим работы. Воду в многоквартирные дома будут подавать ежедневно:
- 06:30-09:00;
- 12:00-14:00;
- 19:00-22:00.
Ограничения будут действовать в районах Вокзал, Израиль и Бабино до стабилизации ситуации с электроснабжением. Жителей многоэтажных домов призвали запастись водой, а жителям частного сектора рекомендовали пользоваться общественными колодцами и другими источниками общего пользования.
Коммунальные услуги в Харьковской области
Ранее Новини.LIVE сообщали, что за июль харьковчане получат счета по действующим тарифам. Для бытовых потребителей тариф на электроэнергию остается на уровне 4,32 грн за кВт·ч. Владельцы жилья с электроотоплением и в дальнейшем будут пользоваться льготным тарифом — 2,64 грн за кВт·ч при условии потребления до 2000 кВт·ч в месяц. Также для большинства бытовых потребителей цена на природный газ остается неизменной — 7,96 грн за кубометр.
Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Берестинской громаде в Харьковской области в течение недели будут поочередно отключать газ в нескольких селах. В связи с плановыми работами Харьковского филиала "Газмережи" газоснабжение временно приостановят в следующих населенных пунктах Берестинской громады:
- 20 июля с 10:00 до 16:00 — село Светлое;
- 21 июля с 10:00 до 16:00 — село Крестище;
- 22 июля с 10:00 до 16:00 — село Мирное;
- 23 июля с 10:00 до 16:00 — село Украинка;
- 24 июля с 10:00 до 16:00 — село Кирилловка.